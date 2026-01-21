Netflix, la popular plataforma de ‘streaming’, publicó su índice de velocidad de proveedores de servicios de Internet (ISP), en el que reveló cuáles fueron los operadores con mejor desempeño en Colombia durante 2025. Por tercer año consecutivo, Claro se ubicó como el proveedor con mejor desempeño, gracias a la estabilidad en la velocidad con la que entrega contenido de la plataforma de video.

Durante 2025, junto con Claro, ETB y Movistar alcanzaron un promedio anual de 3.18 Mbps, compartiendo el primer lugar en la medición. El informe también incluyó a Emcali, con un promedio de 3.10 Mbps, en la cuarta posición, y a Tigo, con 3.02 Mbps, en el quinto puesto.

En diciembre, Claro, ETB y Movistar registraron la velocidad más alta del mes con 3.4 Mbps, mientras que Emcali y Tigo alcanzaron 3.2 Mbps. El índice evalúa el rendimiento de esta plataforma durante el período de mayor actividad para un proveedor de servicios de Internet específico. De este modo, un buen desempeño se traduce en una mejor calidad de imagen, tiempos de inicio más rápidos y menos interrupciones durante la reproducción.

¿Cómo quedó el ranking anual del Netflix ISP Speed Index 2025 en Colombia?

Claro: 3.183 Mbps, 12 meses en el primer lugar.

ETB: 3.183 Mbps, 12 meses en el primer lugar.

Movistar: 3.183 Mbps, 12 meses en el primer lugar.

Emcali: 3.100 Mbps, 7 meses en el primer lugar.

Tigo: 3.017 Mbps, 2 meses en el primer lugar.

¿Cómo se compara Colombia con Latinoamérica y Estados Unidos?

Los resultados del 2025 del índice de Netflix muestran que Chile lideró la región con los promedios más altos con Wom (3.27 Mbps), VTR (3.25 Mbps) y GTD (3.23 Mbps), seguido por Colombia, donde Claro, ETB y Movistar registraron 3.18 Mbps.

En Perú, Claro y WIN obtuvieron promedios cercanos a 3.20 Mbps, mientras que en México, Totalplay alcanzó 3.32 Mbps y operadores como Infinitum y Megacable lograron 3.18 Mbps. Después Argentina, con velocidades entre 3.22 Mbps (Claro) y 3.17 Mbps (Movistar). En Estados Unidos, Optimum, Mediacom y Verizon mostraron velocidades que rondaron los 3.33 Mbps.

