Barcelona fue la ciudad escogida para llevar a cabo uno de los eventos más importantes de tecnología en el mundo, donde las diferentes marcas muestran sus innovaciones para este 2026.

Tecno, revolucionando la manera en la que se ven las imágenes en los teléfonos, incorporo una mejora increíble en cuanto a la toma y edición de imágenes.

Reafirmando sus capacidades de imagen, el Tecno Camon 50 Ultra 5G alcanzó una destacada puntuación global de cámara de 146 puntos en DXOMARK, la más alta entre smartphones con precio inferior a $600 dólares, además de una sólida puntuación en retrato de 142 puntos, posicionándose entre los mejores dentro de su segmento.

“Con el Camon 50 Ultra 5G, Tecno pone un fuerte énfasis en la representación natural e inclusiva de los tonos de piel en fotografía de retrato, impulsada por su tecnología Universal Tone”, comentó Frédéric Guichard, CEO de DXOMARK.

¿Cómo lo logró?

Al integrar hardware insignia de Sony con una arquitectura dedicada de cómputo de IA. Esta sinergia permite que los dispositivos “piensen” mientras capturan, ofreciendo claridad de nivel profesional de forma instantánea.

En línea con su estrategia de “Glocalización”, Tecno colabora con instituciones académicas internacionales para adaptar sus algoritmos de imagen a la diversidad regional.

Desde Arabia Saudita hasta el Sudeste Asiático, estas alianzas permiten capturar espectros locales de tonos de piel, condiciones de iluminación y percepciones culturales de autenticidad, transformando ideales subjetivos en estándares medibles y aplicables a la industria.

Especificaciones de la cámara en la serie Camon 50 de Tecno

50 MP en su cámara frontal, un ángulo de cámara Ultra- Wide, lente de 50 MP con una capacidad X3, un flash inteligente y avanzado. En su modo nocturnos, cuenta con un sensor de 1/1.56 de obturación, una apertura f/1.8, lo que le da una gran potencia a la hora de iluminar fotografías que cuentan con poca luz para que queden perfectas.

Entre sus principales innovaciones destacan Super-Zoom Flash Snap, que utiliza IA para capturar acción a alta velocidad sin retraso en el obturador, perfecta, por ejemplo, para captar algo de deporte cómo una carrera de la formula 1 o un partido de fútbol, y AI Auto Zoom, que encuadra de manera inteligente a los sujetos como lo haría un director profesional.

Especificaciones de edición en la Serie Camon 50 de Tecno Mobile

Pero eso es no es todo, Más allá de la cámara, la Serie Camon 50 funciona como un completo Hub Creativo de IA, ya que permite editar las fotografías y los videos casi que de manera profesional, incluso salirse de la completa normalidad y dejando volar la imaginación.

Desde la Galería de Arte con IA, el dispositivo tiene la calidad de transformar fotografías en obras digitales, dándole toques personalidades de artistas como Van Gogh. One-Tap Flash Memo, diseñado para impulsar la productividad, y la asistente Ella AI, profundamente integrada en el sistema, la serie garantiza que la inteligencia avanzada se traduzca en soluciones prácticas para las necesidades reales del usuario.

Estos dispositivos fueron lanzados en diferentes presentaciones: Cypress Green, Nebula Titanium, Misty Purple, Luminious Orange y Moonshadow Black, colores que representan la vivacidad con la que cuentan los dispositivos, pero la elegancia y versatilidad que una gran máquina necesita

