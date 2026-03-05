La empresa tecnológica Tecno, con su estrategia de productos que integran inteligencia artificial en su ecosistema móvil, sorprendió en el reciente Mobile World Congress 2026 para lanzar la Serie Tecno Camon 50 y presentar su colaboración con Tonino Lamborghini.

Sigue a PULZO en Discover

El anuncio principal se centró en la Serie Camon 50, una línea de dispositivos que busca competir en el segmento de fotografía avanzada mediante la combinación de procesadores de alto rendimiento y herramientas de software automatizadas.

La serie, encabezada por el Tecno Camon 50 Ultra 5G, incorpora el procesador MediaTek Dimensity 7400 Ultimate. En términos de hardware, el dispositivo destaca por una batería de hasta 6500 mAh (dependiendo de la región) y certificaciones de resistencia al agua y al polvo. La propuesta de la marca con estos equipos se basa en su filosofía ‘Practical AI for All’, que intenta llevar funciones de IA complejas al uso cotidiano del consumidor.

En el encuentro participaron Laury Bai, CMO de Tecno, y Olivier Mas, ‘Global Product Launch Officer’ de la marca, junto a Frédéric Guichard, CEO de DXOMARK, y Ginevra Lamborghini, vicepresidenta de Tonino Lamborghini S.p.A..

Lee También

“Hoy los consumidores buscan que la IA refleje su individualidad, esté disponible de manera inmediata y aporte valor real en su día a día. Por ello, en Tecno estamos comprometidos con construir una IA práctica para todos”, señaló Laury Bai, que agregó: “Bajo esta visión, desarrollamos dispositivos con funciones de IA útiles, fortalecemos nuestro ecosistema y ofrecemos una experiencia intuitiva y premium”.

Características de la cámara Tecno Camon 50 Ultra 5G

El apartado fotográfico de la serie Camon 50 de Tecno introduce el motor de imagen AI RAW 2.0. Entre las funciones técnicas presentadas, destacan:

AI Auto Zoom: un sistema que automatiza el encuadre siguiendo al sujeto de forma inteligente.

un sistema que automatiza el encuadre siguiendo al sujeto de forma inteligente. Super-Zoom Flash Snap: diseñado para capturar objetos en movimiento a larga distancia con menor pérdida de nitidez.

diseñado para capturar objetos en movimiento a larga distancia con menor pérdida de nitidez. Herramientas creativas: integración nativa de generadores de imagen a video y una versión actualizada de Ella, su asistente de voz basado en IA.

Más allá de la fotografía, la serie integra herramientas creativas y de productividad como AI Art Gallery, AI Image-to-Video Generator, One-Tap FlashMemo y una versión mejorada del asistente de voz Ella.

El Tecno Camon 50 Ultra 5G está impulsado por el procesador MediaTek Dimensity 7400 Ultimate y ofrece autonomía prolongada gracias a una batería de hasta 6500mAh (según mercado), además de alta resistencia al polvo y al agua.

“Con el próximo Tecno Camon 50 Ultra 5G, la tecnología Universal Tone patentada por Tecno confirma un estilo de imagen brillante y atractivo, que se alinea con la forma en que los usuarios perciben naturalmente la escena. Estas fortalezas posicionan al Camon 50 Ultra 5G como una opción sólida para una representación precisa e inclusiva de tonos de piel en dispositivos por debajo de los 600 dólares”, destacó Frédéric Guichard, CEO de DXOMARK.

Así explicó el desempeño fotográfico y el enfoque inclusivo en tonos de piel, como el ojo humano los percibe, que también han sido reconocidos por instituciones internacionales.

Alianza entre Tecno y Tonino Lamborghini

Tecno anunció que se formalizó la colaboración con la firma italiana Tonino Lamborghini. Esta alianza estratégica pretende influir en el diseño industrial de futuros lanzamientos, buscando un equilibrio entre la estética de lujo y las especificaciones técnicas de gama alta.

“Tonino Lamborghini y Tecno trabajaron en un lenguaje de diseño distintivo, en materiales y percepción táctil, equilibrando potencia y elegancia para ofrecer una experiencia que refleje personalidad. Cuando herencia e innovación se unen con intención, no solo lanzamos una línea de productos: creamos una nueva expresión de estilo de vida”, afirmó Ginevra Lamborghini.

Basada en una visión compartida de innovación, desempeño y expresión contemporánea, la alianza busca redefinir la forma en que tecnología y diseño convergen en una experiencia diferenciada.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de tecnología hoy aquí.