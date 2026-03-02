Este lunes 2 de marzo, Apple presentó su nuevo iPhone 17e, un ‘smartphone’ que busca consolidarse como la alternativa más accesible dentro de la familia iPhone 17, pero sin sacrificar potencia, almacenamiento ni funciones clave que caracterizan a la marca.

La compañía confirmó que el equipo estará disponible globalmente para preventa desde el 4 de marzo y a la venta general a partir del 11 de marzo. El precio de lanzamiento es de 599 dólares, que en pesos colombianos equivalen a unos 2’256.000 pesos al cambio actual.

A diferencia de lo que muchos esperaban de un dispositivo de gama media, el iPhone 17e llega con especificaciones que lo acercan a equipos de gama alta, aunque manteniendo un precio relativamente competitivo: el modelo base con 256 GB de almacenamiento fue anunciado a partir de 599 dólares.

El dispositivo destaca por integrar el chip A19 de Apple, fabricado con tecnología de 3 nanómetros, que ofrece un rendimiento notablemente superior al de generaciones previas, con una CPU de seis núcleos y una GPU de cuatro núcleos que permiten desde multitarea fluida hasta gráficos exigentes en videojuegos y aplicaciones.

Además, incorpora el nuevo módem C1X, diseñado por Apple para mejorar la eficiencia energética y elevar la velocidad de conexión celular en comparación con las generaciones anteriores.

Pantalla, diseño y resistencia

El iPhone 17e conserva una pantalla Super Retina XDR OLED de 6,1 pulgadas, con un brillo máximo ideal para exteriores. La compañía también introdujo la nueva generación de protección Ceramic Shield 2 en el frente, que promete mayor resistencia a arañazos y un revestimiento que reduce los reflejos.

El diseño mantiene líneas sobrias con chasis de aluminio de calidad aeroespacial y certificación IP68, lo que garantiza resistencia al agua, polvo y salpicaduras. El equipo está disponible en colores clásico negro y blanco, junto con un tono rosa suave en acabado mate.

iPhone 17E is official

– A19 chip

– C1X modem

– Doubles to start at 256GB(!!)

– Adds Magsafe (finally)

– Still $599https://t.co/V1UFu3V4JS pic.twitter.com/1h7c44em3i — Marques Brownlee (@MKBHD) March 2, 2026

Fotografía y vídeo reforzados

Una de las sorpresas de este modelo “económico” es su apartado fotográfico. A diferencia de lo que suele ocurrir en terminales de gama media, el iPhone 17e integra una cámara Fusion de 48 megapíxeles con zoom óptico equivalente 2x y capacidad de grabar vídeo en 4K con tecnología Dolby Vision.

Este sensor, en combinación con algoritmos avanzados de fotografía computacional, permite capturar imágenes con alto nivel de detalle incluso en condiciones de baja luz, así como efectos de profundidad más precisos.

Otras funciones como modo Noche, enfoque automático inteligente y formatos de vídeo avanzado refuerzan el atractivo de este modelo para usuarios que buscan buena fotografía sin pagar por un iPhone de gama premium.

Batería, autonomía y funciones inteligentes

Gracias al equilibrio entre el chip A19 y el módem C1X, Apple asegura que la autonomía del iPhone 17e es suficiente para todo un día de uso típico, con carga rápida por cable mediante USB-C que puede recuperar hasta el 50 % de batería en unos 30 minutos. Además, incorpora carga inalámbrica MagSafe y Qi2 hasta 15 W, una mejora significativa respecto a modelos anteriores.

El equipo también llega con iOS 26, la nueva versión del sistema operativo de Apple que incorpora herramientas avanzadas de inteligencia artificial como traducción en tiempo real, clasificación automática de mensajes desconocidos y funciones visuales inteligentes.

En el terreno de seguridad y conectividad, el iPhone 17e mantiene funciones como Mensajes y SOS vía satélite y detección de accidentes, permitiendo solicitar ayuda incluso sin cobertura móvil convencional.

¿Cuánto costaría en Colombia?

Aunque Apple no ha publicado aún precios oficiales para Colombia, es posible acercarse a una estimación razonable con base en los valores globales y la tendencia de los lanzamientos previos de Apple en el país:

El iPhone 17, un modelo superior al 17e, se comercializa en Colombia desde aproximadamente 4’699.000 pesos en tiendas locales de distribución oficial, según listados de preventa de modelos actuales.

Considerando los impuestos locales, aranceles e importación, el precio del iPhone 17e (con base en un costo global de 599 dólares) podría situarse en un rango aproximado de los 3’000.000 a 3’800.000 pesos al llegar al país.

