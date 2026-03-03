La serie Camon 50 redefine la fotografía móvil, combinando hardware profesional y procesamiento de IA. Este no es solo un teléfono, es un centro integral de productividad ayudado con un inteligente AI Toolkit y la asistente de voz Ella AI.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: HBO Max sigue los pasos de Netflix: así te afectarán las nuevas restricciones para compartir cuentas)

Pero no todo es imagen, la serie Pova 8 se enfoca en rendimiento. Con la batería más grande en la historia de Tecno, un cuerpo ultradelgado y potentes herramientas de IA, este dispositivo es robusto, estilizado y pensado para los usuarios más exigentes.

Tecno además expande su ecosistema AIoT con un arsenal de dispositivos: laptops Megabook, la tablet Megapad, y accesorios como los audífonos Tecno True 2 y FreeHear 2, el reloj inteligente GT 1S y las AI Glasses. Todo esto interconectado perfectamente, creando una experiencia inteligente y unificada.

Lee También

La cereza del pastel es su colaboración con Tonino Lamborghini. Innovación en tecnología unida a un diseño italiano icónico, perfecto para aquellos amantes del estilo y rendimiento. Esto incluye la mini PC gamer más compacta del mundo, Tecno Taurus y el Tecno Pova metal Lamborghini Edición Limitada.

Durante la gala del Mobile World Congress se presentó Ginevra Lamborghini, hija de Tonino, quien, con orgullo, reveló que esta combinación se trataba entre la más alta tecnología, con su herencia familiar y un diseño que ha marcado décadas en el mercado.

(Vea también: Presentan herramienta clave en América Latina para reforzar la seguridad integral y la ciberdefensa)

Tecno no se detiene en el presente y ha mostrado conceptos fascinantes del futuro, donde veremos componentes intercambiables y un reinvento total de la funcionalidad del smartphone.

Así, Tecno nos abre las puertas a un prometedor futuro, donde la verdadera conexión de la inteligencia no es un sueño, sino una realidad a la que estamos cada vez más cerca.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por TECNO Mobile Colombia (@tecnomobilecolombia)

¿Cuáles son las inovaciones más TOP que tiene el Camon 50?

Por donde empezar…

La opción Super-Zoom Flashsnap que permite hacer acercamiento con la cámara sin perder la exactitud de la foto perfecta. Además, si luego de tomar una foto queda con ganas de hacer un video, puede convertir esa misma foto en uno corto activando la opción Live Photo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por TECNO Mobile (@tecnomobile)

Si la opción de darle vida completa a las fotos no le convence, hay otra opción para darle una tercera dimesión al espacio, transformando la experiencia de ver la imagen.

Ahora, para los viajes hay una opción increíble, la Ultra Nigth Camara, que permité tomar unas fotos increíbles sin importar la hora. Sobre todo porque resalta los colores que pocos dispositivos logran.

Reducción de sonido, asistente con inteligencia artificial, galería convertida en arte, asistente de salud, imágenes convertidas en video, entre muchas innovaciones increíbles que todos podrán ver en el TikTok de Pulzo Colombia.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de tecnología hoy aquí.