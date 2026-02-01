En el vertiginoso mundo digital, donde la mayoría de las actividades —desde transacciones bancarias hasta interacciones sociales— ocurren detrás de una pantalla, la seguridad de las credenciales se ha vuelto un tema de debate constante.

Muchos usuarios se preguntan si realmente es necesario actualizar sus claves con frecuencia o si basta con tener una combinación compleja de números y letras.

Recientemente, el experto en ciberseguridad Jose Javier Pastor, mejor conocido en las redes sociales como ‘Hackaviss’, arrojó luz sobre esta incógnita. Durante su participación en el pódcast ‘La fórmula del éxito’, el especialista fue tajante al explicar que la higiene digital no es un lujo, sino una necesidad preventiva frente a los riesgos invisibles de la red.

Uno de los mitos más comunes entre los internautas es creer que, si una contraseña es lo suficientemente larga y utiliza caracteres especiales, es “invencible”.

Sin embargo, Pastor desmintió esta falsa sensación de seguridad absoluta. Según el experto, el peligro no siempre reside en la capacidad de un atacante para adivinar una clave individual, sino en la vulnerabilidad de las plataformas que se utilizan a diario.

“Ir cambiando las contraseñas cada seis meses o cada año es superimportante. ¿Por qué? Porque aunque tu contraseña sea segura, existen las filtraciones de bases de datos de empresas”, explicó ‘Hackaviss’ en el mencionado espacio.

Acá, el momento en el que lo explica (minuto 20:34):

Este punto es crucial: usted puede tener la contraseña más robusta del mundo, pero si la empresa donde tiene registrada su cuenta sufre un ataque, esa información queda expuesta en el mercado negro de datos.

Las filtraciones masivas ocurren cuando ciberdelincuentes logran vulnerar los servidores de grandes compañías, extrayendo millones de correos electrónicos y contraseñas cifradas que luego intentan descifrar.

El consejo de ‘Hackaviss’ para contraseñas en Internet

La recomendación de Pastor es clara: la periodicidad es la mejor defensa. El experto enfatizó que no se trata de una paranoia infundada, sino de una respuesta lógica a la realidad técnica de las grandes corporaciones.

“Las empresas también tienen fallos e incidentes de seguridad. Lo mejor es ir cambiando la contraseña cada cierto tiempo”, señaló, haciendo referencia directa a los hackeos de los que son víctimas constantes las páginas web.

Para no quedar tan expuesto a ciberdelincuentes, se recomienda:

El ciclo de los seis meses: como sugiere el experto, establezca un recordatorio en su calendario para renovar sus claves principales (correo, banco, redes sociales) al menos dos veces al año.

No recicle contraseñas: si una base de datos se filtra y usted usa la misma clave para todo, el atacante tendrá la “llave maestra” de toda su vida digital.

La técnica de la frase: en lugar de una palabra simple, use frases cortas que incluyan espacios o símbolos, lo que las hace más difíciles de quebrar para los algoritmos de fuerza bruta.

Use gestores de contraseñas: dado que cambiar claves cada seis meses puede ser difícil de recordar, el uso de herramientas de gestión permite almacenar combinaciones complejas de forma segura.

La prevención es el pilar de la ciberseguridad moderna. Esperar a recibir un correo de “inicio de sesión sospechoso” suele ser demasiado tarde. Al seguir el consejo de Jose Javier Pastor, el usuario toma el control proactivo.

