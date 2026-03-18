El entorno de seguridad de los dispositivos móviles Android enfrenta una amenaza sin precedentes que ha puesto en alerta máxima a millones de usuarios en todo el mundo, indicó el portal especializado Xiaomi Time.

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Esta vez, el foco del conflicto se encuentra en el corazón técnico de los terminales que utilizan procesadores MediaTek, afectando de manera masiva al ecosistema de Xiaomi, especialmente a sus líneas Redmi y POCO.

Se ha revelado una vulnerabilidad estructural que compromete la privacidad de dispositivos de alta demanda, incluyendo modelos de reciente lanzamiento global como la serie POCO X8 Pro, cuya arquitectura interna podría ser susceptible a ataques externos.

La causa detrás de la inusual lentitud en las actualizaciones de HyperOS durante este mes de marzo ha sido finalmente esclarecida por expertos en ciberseguridad, que pusieron el dedo en la llaga.

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Todo se resume en un ‘exploit’ crítico que afecta al Entorno de Ejecución Confiable (TEE, por sus siglas en inglés) de los chips MediaTek. Este fallo permite a actores malintencionados acceder a las capas más profundas del hardware para comprometer la seguridad del usuario.

La gravedad del asunto radica en que la información más sensible de un teléfono inteligente queda expuesta a técnicas de extracción que antes parecían imposibles de ejecutar en tan poco tiempo.

De acuerdo con las investigaciones lideradas por el equipo de seguridad Donjon de Ledger, se demostró que es posible extraer datos extremadamente confidenciales en menos de un minuto. Entre la información que corre riesgo se encuentran los códigos PIN de acceso al dispositivo y las frases semilla de las billeteras de criptomonedas.

Lo más preocupante de este hallazgo es que los atacantes no necesitan que el sistema operativo Android esté completamente iniciado para vulnerar las defensas del terminal. El ataque ocurre en una fase previa al arranque total, lo que anula gran parte de las protecciones convencionales de software.

Aunque inicialmente se intentó atribuir la responsabilidad a la arquitectura de seguridad Kinibi de Trustonic, dicha empresa ha desmentido estas versiones con pruebas sólidas.

Según sus declaraciones, su software opera de manera impecable en otros procesadores, lo que traslada la falla directamente a la implementación específica que MediaTek hizo de esta arquitectura de seguridad.

Esta vulnerabilidad se suma a un historial reciente de fallos en la industria de chips, donde incluso procesadores de gama alta como el Snapdragon 8 Elite han presentado problemas de vulneración del cargador de arranque, aunque el caso de MediaTek es hoy la prioridad debido al inmenso volumen de terminales afectados.

¿Cuáles son las consecuencias de la amenaza?

Las consecuencias directas para los usuarios se resumen en los siguientes puntos clave sobre el estado actual del software:

Pausa en actualizaciones: Xiaomi decidió detener el despliegue global del parche de seguridad de marzo para HyperOS de forma deliberada.

Xiaomi decidió detener el despliegue global del parche de seguridad de marzo para HyperOS de forma deliberada. Integración técnica: el retraso responde a la necesidad de incluir correcciones de sistema de bajo nivel enviadas por MediaTek para sellar el exploit de raíz.

el retraso responde a la necesidad de incluir correcciones de sistema de bajo nivel enviadas por MediaTek para sellar el exploit de raíz. Riesgo latente: los dispositivos Redmi y POCO con procesadores MediaTek son los principales objetivos de vigilancia por parte de las comunidades de seguridad.

La advertencia para los propietarios de estos teléfonos es contundente:

No se debe posponer la actualización de marzo una vez que llegue de forma oficial a través de la función OTA (Over The Air).

Omitir esta descarga significa dejar el Entorno de Ejecución Confiable de su dispositivo totalmente expuesto a extracciones de datos sin conexión.

Instalar este parche es actualmente el único método efectivo para proteger la información local y garantizar que el procesador MediaTek no sea una puerta de entrada para cibercriminales.

La seguridad de sus datos financieros y personales depende estrictamente de esta acción correctiva inmediata.

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