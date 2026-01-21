En un mundo cada vez más conectado, las llamadas ‘spam’ representan una amenaza constante para la privacidad y la seguridad de los usuarios de teléfonos móviles. Según datos recopilados en diversas fuentes especializadas, en 2026, estas llamadas no deseadas, también conocidas como ‘robocalls’ o llamadas fraudulentas, han aumentado debido al uso de tecnologías como el ‘spoofing’, que falsifica números para generar confianza.

Responder una llamada ‘spam’ puede confirmar que su número está activo, lo que crea más intentos futuros y posibles riesgos como estafas financieras o robo de datos personales. Por tal motivo, es importante identificar y bloquear estas llamadas, ayudando a proteger su información sin necesidad de herramientas complejas.

El problema de las llamadas ‘spam’ no es nuevo, pero en 2026 ha evolucionado con el uso de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático para analizar patrones de llamadas. Pero, ¿cómo identificar dichas llamadas?

Una de las formas más efectivas de identificar una llamada ‘spam’ es prestar atención a las advertencias que aparecen directamente en la pantalla del teléfono antes de responder. En dispositivos Android, la aplicación de Teléfono de Google muestra mensajes como “Posible spam”, “Spam”, “Llamada sospechosa” o “Posible fraude” debajo del número, a menudo en color rojo o naranja.

Esto se basa en bases de datos globales que cruzan información con registros públicos, denuncias de usuarios y patrones irregulares, como números que cambian frecuentemente o que provienen de regiones inesperadas.

Si ve esta alerta, lo recomendable es no contestar, ya que responder confirma la actividad de su línea y puede derivar en más llamadas o incluso cargos adicionales si devuelve la llamada.

En iPhones con iOS 14 o superior, las alertas incluyen etiquetas como “Posible estafa”, “Spam” o “Probable spam”, proporcionadas por operadores compatibles o apps integradas. Además, funciones como “Silenciar desconocidos” envían llamadas no deseadas directamente al buzón de voz, transfiriéndolas a una lista de “No deseadas” para revisión posterior.

Otra señal clara es el número en sí: números desconocidos con patrones sospechosos, como prefijos internacionales (+44, +1 de áreas no familiares o +52 con códigos raros), suelen indicar fraude.

📞🚫 ¿Rechazas llamadas de spam Según Nona, especialista en IA, lo mejor es:

❌ No responder

❌ No colgar

❌ No interactuar

✅ Dejar que la llamada se corte sola#spamtelefonico #llamadasspam #inteligenciaartificial #ImagenInforma pic.twitter.com/CG0I0dKJ3Y — Excélsior (@Excelsior) January 19, 2026

¿Qué es el ‘spoofing’?

El ‘spoofing’, una técnica donde los estafadores imitan prefijos locales para parecer confiables, es común en Latinoamérica, donde las llamadas parecen provenir de su misma ciudad, pero no lo son.

Otras señales incluyen llamadas que cuelgan inmediatamente al contestar, lo que indica un sistema automatizado (‘robocall’) verificando líneas activas. Si la llamada es insistente, con múltiples intentos en minutos, es probable que sea un robot probando suerte.

Llamadas muy breves (1-2 tonos) o que crean urgencia mediante mensajes grabados —como alertas de deudas, suspensiones de servicios o premios— buscan ansiedad para que actúe sin pensar.

Empresas legítimas rara vez usan llamadas automáticas para asuntos críticos; prefieren correos o mensajes oficiales. En 2026, con el avance de la IA, operadores como los de EE.UU. y Latinoamérica analizan estas llamadas en red, usando aprendizaje automático para detectar ‘spam’ molesto o estafas peligrosas.

¿Cómo activar la protección contra llamadas ‘spam’ en su celular?

Para activar estas protecciones en Android: abra la aplicación Teléfono, vaya a Ajustes > Identificador de llamadas y protección contra ‘spam’, y active opciones como “Filtrar llamadas de spam” o “Bloqueo automático”.

En iPhone: diríjase a Ajustes > Teléfono > Bloqueo de llamadas e identificación, y habilite “Identificación de llamadas comerciales” o aplicaciones compatibles. Si contesta por error, diga “hola” una vez y cuelgue después de 5-10 segundos para evitar confirmar datos.

Evite la “estafa del sí”, donde responde afirmativamente y usan su voz en grabaciones fraudulentas; en su lugar, responda con preguntas como “¿Con quién hablo?”.

