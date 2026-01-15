Dejar el cargador del celular conectado al tomacorriente, aunque no tenga el dispositivo enchufado, es una práctica común en muchos hogares. Sin embargo, este accesorio puede seguir consumiendo energía eléctrica incluso cuando no está en uso directo.

De acuerdo con información técnica, los cargadores mantienen parte de sus circuitos activos mientras están conectados a la red eléctrica. En ese proceso, una fracción de la energía se pierde en forma de calor, lo que se conoce como consumo en modo espera o ‘consumo fantasma’.

En el caso de un solo cargador, el gasto de electricidad suele ser bajo y, por sí solo, difícilmente genera un aumento significativo en la factura de energía. No obstante, el impacto empieza a notarse cuando se suman varios dispositivos conectados de manera permanente, como cargadores distribuidos por la casa, el router encendido las 24 horas, televisores en modo ‘standby’, consolas de videojuegos o decodificadores.

En cuanto a la seguridad, un cargador conectado sin el celular no representa un peligro por definición. El riesgo aumenta cuando se trata de accesorios de mala calidad, deteriorados, falsificados o utilizados en condiciones inadecuadas, como enchufes en mal estado o ambientes con humedad.

Por estas razones, especialistas recomiendan desconectar los cargadores que no estén en uso y optar por productos certificados, como medida preventiva y de eficiencia energética.

¿Qué pasa si dejo un dispositivo enchufado incluso después de que esté cargado al 100 %?

Dejar un celular u otro dispositivo electrónico conectado al cargador incluso después de alcanzar el 100 % de batería es una práctica común entre los usuarios. Sin embargo, aunque no representa un riesgo inmediato, sí puede tener efectos a largo plazo en el funcionamiento del equipo.

Los smartphones modernos cuentan con sistemas inteligentes que detienen la carga cuando la batería llega a su máximo, con el fin de evitar sobrecargas. Aun así, el dispositivo mantiene un consumo mínimo de energía, conocido como ‘carga de goteo’, para conservar ese nivel completo. Este proceso genera un leve estrés en la batería que, con el tiempo, puede contribuir a su degradación y reducir su vida útil.

Especialistas advierten que el mayor riesgo no está en la sobrecarga, sino en el calor. Mantener el equipo enchufado durante muchas horas, especialmente con cargadores no certificados, puede provocar un aumento de temperatura que acelera el desgaste de la batería. Por eso, se recomienda desconectar el dispositivo una vez finalizada la carga.

¿Cargar al 100 % es malo para la batería?

Cargar la batería de un celular o computador al 100 % no representa un riesgo inmediato para el dispositivo, pero sí puede influir en su desgaste a largo plazo. Así lo indican expertos en tecnología, quienes explican que las baterías de iones de litio —las más comunes en dispositivos electrónicos— se degradan con mayor rapidez cuando se mantienen de forma constante en niveles extremos de carga.

De acuerdo con esta información, lo más recomendable para prolongar la vida útil de la batería es mantenerla, en la medida de lo posible, entre el 20 % y el 80 %. Este rango reduce el estrés químico interno y ayuda a conservar su capacidad durante más ciclos de carga.

No obstante, los especialistas aclaran que cargar el dispositivo ocasionalmente hasta el 100 % no genera un daño significativo ni afecta de manera inmediata su funcionamiento. El impacto negativo se presenta cuando esta práctica se vuelve habitual y prolongada en el tiempo.

Por esta razón, muchos fabricantes han incorporado sistemas de gestión que limitan la carga total para proteger la batería.

