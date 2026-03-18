Indra Group anunció el nombramiento de Jaime Giraldo como nuevo director en Medellín, con el objetivo de fortalecer su presencia en Antioquia y consolidar el hub tecnológico de la región.

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La compañía busca impulsar proyectos de infraestructura tecnológica, transformación digital y ciberseguridad que respalden servicios esenciales y mejoren la competitividad regional.

Giraldo cuenta con más de 25 años de experiencia en telecomunicaciones y tecnologías de la información, con una trayectoria enfocada en liderazgo comercial, operaciones y desarrollo de estrategias internacionales en América Latina.

En su nuevo cargo, trabajará de forma articulada con distintas áreas de la empresa para apoyar decisiones estratégicas de clientes y fortalecer la relación con el ecosistema empresarial, académico y público.

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Entre sus prioridades está el impulso de iniciativas como el Centro de Excelencia en Ciberseguridad Industrial (CECI), orientado a la protección de infraestructuras críticas.

Además, buscará posicionar a Indra Group en el noroccidente del país y potenciar su impacto en sectores clave.

La empresa, con más de 25 años en Colombia y más de 5.000 empleados, reafirma así su apuesta por Medellín como un polo de innovación en América Latina, donde desarrolla proyectos en transporte, defensa, energía y tecnologías de la información.

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