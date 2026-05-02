En 2026, la manera en la que los usuarios editan sus imágenes en Instagram ha evolucionado notablemente. Los filtros tradicionales que solo modificaban tonos o contrastes quedaron en segundo plano frente a nuevas herramientas impulsadas por inteligencia artificial que permiten lograr resultados cercanos a una fotografía profesional sin necesidad de equipos especializados.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Así se vive la experiencia en el simulador de avión más avanzado en Colombia)

Actualmente, varias tendencias dominan la plataforma y se han vuelto virales entre creadores de contenido, ‘influencers’ y usuarios en general. Una de las más populares es el llamado efecto “flash”, que simula una iluminación de estudio. Este filtro mejora la nitidez, resalta los rasgos faciales y crea sombras más definidas, lo que da una apariencia mucho más cuidada.

Acá, unos ejemplos de cómo quedan las imágenes con esos filtros:

Lee También

El nuevo filtro de Instagram es una locura Antes Después pic.twitter.com/OMawmXqmUg — Indie 505 (@Indie5051) April 21, 2026

A este fenómeno se suman los filtros con inteligencia artificial, conocidos como “restyle”, que aplican estilos completos a una imagen. Estas herramientas no solo ajustan la luz, sino que también corrigen detalles de piel, color y ambiente en cuestión de segundos.

Por su parte, la estética “film” o analógica también ha regresado con fuerza, incorporando grano, tonos cálidos y un estilo vintage que evoca cámaras antiguas.

En paralelo, destacan los filtros de “piel natural”, que suavizan imperfecciones sin eliminar la textura real, así como los efectos minimalistas, enfocados en una estética limpia con fondos neutros y luz suave. Todas estas opciones reflejan una tendencia clara: lograr imágenes más profesionales sin perder naturalidad.

¿Cómo usar estos filtros dentro de Instagram?

Aunque los efectos están al alcance de cualquier usuario, no todos saben cómo encontrarlos o aplicarlos correctamente dentro de Instagram. El proceso es sencillo y no requiere descargar aplicaciones externas.

El primer paso es abrir la cámara de la aplicación, lo cual se puede hacer deslizando hacia la derecha desde el inicio o tocando el botón “+” y seleccionando la opción de historia. Una vez allí, el usuario debe desplazarse por los efectos disponibles en la parte inferior de la pantalla.

El filtro se llama Flash pic.twitter.com/bnUMslbDJ9 — Indie 505 (@Indie5051) April 21, 2026

Para acceder a los filtros virales, es necesario tocar el ícono de “Explorar efectos”, representado por una lupa. En ese apartado se pueden buscar términos como “flash”, “studio”, “film” o “AI”, que permiten encontrar rápidamente los efectos que están en tendencia.

Cuando se elige un filtro, existe la opción de guardarlo para usarlo posteriormente. Este paso es clave, ya que muchos de los efectos más populares son creados por otros usuarios y no vienen incluidos por defecto en la aplicación.

Después de seleccionar el filtro, el usuario puede tomar una foto o grabar un video directamente desde la cámara. El efecto se aplicará en tiempo real, lo que facilita ajustar la pose o la iluminación antes de capturar la imagen.

Finalmente, antes de publicar, se pueden hacer ajustes adicionales como modificar el brillo, el contraste o la temperatura, lo que ayuda a mejorar aún más el resultado.

Claves para lograr fotos tipo estudio

Más allá del filtro, el resultado depende de varios factores. Uno de los más importantes es la iluminación: usar luz natural, preferiblemente cerca de una ventana, mejora significativamente la calidad de la imagen.

También se recomienda no usar los filtros al máximo de su intensidad. Ajustarlos entre un 30 % y un 70 % permite mantener un aspecto más natural y evita resultados exagerados.

El fondo es otro elemento fundamental. Espacios ordenados y colores neutros contribuyen a una estética más profesional, similar a la de un estudio fotográfico. Además, cuidar el ángulo de la cámara —ligeramente por encima del rostro o con poses menos rígidas— puede aportar un estilo más natural.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de tecnología hoy aquí.