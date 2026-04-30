En Bogotá existe uno de los simuladores de vuelo más avanzados del país, un equipo que permite recrear con precisión lo que vive un piloto en cabina. Se trata de un simulador del Airbus A320, considerado el avión comercial más vendido en el mundo, y que cuenta con la certificación más alta a nivel internacional.

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El sistema, desarrollado por la compañía Indra, reproduce condiciones reales de vuelo: despegues, aterrizajes, tormentas, vuelos nocturnos y turbulencias. Todo ocurre en cuestión de minutos, pero con una sensación de presión y realismo que simula el manejo de una aeronave en condiciones reales.

Cómo es el mejor simulador de vuelo de Colombia

La cabina mantiene las mismas dimensiones y configuraciones que un Airbus A320, lo que permite que pilotos profesionales utilicen este tipo de herramientas como parte de su formación.

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Antes de acceder al simulador, deben cumplir con cerca de 18 sesiones teóricas, en un proceso que funciona como una especialización dentro de su carrera.

En Colombia existen solo dos simuladores de este nivel, ambos con clasificación tipo D, la más alta en la industria. Este tipo de equipos alcanza cerca de 7.000 horas de operación al año y es utilizado por alrededor de 200 tripulaciones y más de 400 pilotos, quienes entrenan allí bajo estándares internacionales.

Este tipo de tecnología cumple un papel clave en la seguridad aérea, al permitir que las tripulaciones enfrenten escenarios complejos sin salir del suelo y con un nivel de detalle que replica fielmente la operación de un vuelo comercial.

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