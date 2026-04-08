Allí, Indra exhibirá sistemas de radar como la familia Lanza 3D, soluciones de mando y control aéreo como AirDef, sistemas antidrón C-UAS, drones de la familia Tarsis y su satélite militar Vorax.

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También destacará su plataforma de inteligencia multidominio aplicada a operaciones de defensa.

Uno de los principales avances es la integración del sistema C-UAS con plataformas de gestión de tráfico aéreo y de drones, lo que permite identificar con mayor precisión amenazas reales frente a vuelos autorizados.

Además, Indra impulsa en América Latina la creación de Centros de Servicios de Sostenimiento (ISSC), que ofrecen mantenimiento e ingeniería avanzada cerca del usuario final, fortaleciendo la autonomía operativa de las Fuerzas Armadas.

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En el ámbito terrestre, la compañía presentará sistemas de gestión del campo de batalla (BMS), soluciones para vehículos militares y tecnologías de defensa electrónica.

Con más de 30 años de presencia en Colombia, Indra refuerza su papel como socio estratégico en la región, aportando innovación en defensa, espacio, tráfico aéreo y transformación digital.

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