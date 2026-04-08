La Superintendencia Financiera de Colombia otorgó oficialmente la licencia de funcionamiento a Addi para operar como Compañía de Financiamiento (Addi CF). Con este aval, la entidad deja de ser únicamente una plataforma de créditos para compras y entra formalmente al sistema financiero regulado del país.

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Al convertirse en Compañía de Financiamiento, Addi ahora está habilitada para captar depósitos del público. Esto significa que, además de sus servicios de crédito conocidos como “Compre ahora, pague después”, la empresa podrá ofrecer cuentas de ahorro y otros productos de inversión.

Un punto clave para la seguridad de los clientes es que, bajo este nuevo marco regulatorio, los ahorros que se depositen en la entidad contarán con la protección del seguro de depósitos de Fogafín, tal como sucede con los bancos tradicionales y otras corporaciones financieras.

Santiago Suárez, CEO de Addi, señaló que el objetivo de obtener esta licencia es ampliar el ecosistema que ya integra a más de 2,5 millones de consumidores. Según el directivo, el siguiente paso es acompañar a los clientes no solo en el momento del consumo, sino también en el del ahorro.

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La decisión de la compañía responde a un análisis del mercado actual, donde muchas cuentas de ahorro tradicionales ofrecen rendimientos bajos frente a una inflación que sigue siendo un reto para el bolsillo de los colombianos. Aunque los detalles específicos de las nuevas cuentas (tasas y condiciones) se conocerán en las próximas semanas, se espera que la entidad lance productos digitales sin cuotas de manejo y con rendimientos competitivos.

La transición a Compañía de Financiamiento se da tras un periodo de crecimiento para Addi. Según reportes de la empresa, en 2025 alcanzaron ingresos anualizados superiores a los 250 millones de dólares y han mantenido utilidades durante seis trimestres consecutivos.

Actualmente, la firma cuenta con el respaldo de deuda de aliados internacionales como Goldman Sachs, Citi y BBVA Spark. Con este músculo financiero y la nueva licencia, la entidad busca competir directamente en el segmento de la banca digital en Colombia, un sector que ha visto una transformación profunda con la llegada de neobancos y nuevas plataformas de inversión.