La historia del comercio en Colombia cierra uno de sus capítulos más tristes y significativos. Almacenes La 14, la cadena de supermercados que nació en el corazón de Cali y se convirtió en el referente de calidad y servicio para el suroccidente del país, avanza en su proceso de liquidación definitiva. Tras más de seis décadas de existencia, el nombre que acompañó las mesas y los hogares de millones de familias se apaga legalmente.

Sigue a PULZO en Discover

La historia de La 14 es la historia de la familia Cardona. Fundada hace 60 años, la empresa comenzó como un pequeño negocio y creció hasta convertirse en una “superpotencia” regional que se atrevió a desafiar a los grandes monopolios nacionales. Para un caleño, La 14 no era solo un lugar para mercar; era el punto de encuentro, el lugar donde se encontraba “desde un tornillo hasta un carro”, y el símbolo de que el Valle del Cauca podía liderar el retail en Colombia.

Sin embargo, tras la muerte de su fundador, Jaime Cardona, y una serie de decisiones financieras en un entorno cada vez más competitivo, la empresa comenzó a tambalearse. La llegada de los formatos de bajo costo y las dificultades logísticas crearon un “tormenta perfecta” que ni el amor de sus clientes ni los intentos de salvamento del Gobierno Nacional pudieron detener.

Según el reporte actualizado de Red+ Noticias, el proceso de liquidación judicial ante la Superintendencia de Sociedades ha entrado en fases críticas. Este trámite, que busca el aprovechamiento del patrimonio de la deudora para pagar a los acreedores, es el último clavo en el ataúd de una marca que intentó todo para sobrevivir.

Lee También

La liquidación no solo implica el cierre de locales (muchos de los cuales ya han sido ocupados por otras marcas como Almacenes Éxito o tiendas de descuento), sino la desaparición de la personería jurídica de una empresa que llegó a generar más de 5.000 empleos directos. El proceso judicial actual busca dar orden al pago de obligaciones laborales, impuestos y deudas con proveedores que quedaron en el aire tras el cese de operaciones.

La desaparición de Almacenes La 14 es un síntoma de la transformación agresiva del mercado colombiano. Mientras que las grandes superficies tradicionales luchan con márgenes de ganancia reducidos, el consumidor ha migrado a formatos más pequeños y económicos. No obstante, ninguna de las nuevas marcas ha logrado heredar el sentido de pertenencia que generaba La 14.

“La 14 era nuestra”, es la frase que más se escucha en las calles de Cali. La empresa se destacaba por apoyar al proveedor local, por dar espacio a los pequeños emprendedores del Valle y por un servicio al cliente que muchos consideraban superior al de cualquier multinacional. Su liquidación es, en esencia, la pérdida de un patrimonio cultural y económico del país.

A medida que la liquidación avanza, los activos de la compañía —desde estanterías hasta inmuebles— están siendo rematados o entregados como parte de pago. Aunque el nombre “La 14” probablemente quedará en los libros de historia empresarial como un caso de estudio sobre la sucesión familiar y la adaptación al mercado, el vacío en el corazón de los vallunos será difícil de llenar.

Este adiós definitivo nos recuerda que incluso los gigantes más queridos pueden caer si no logran navegar las aguas de la modernidad y la crisis financiera. Colombia despide a La 14, pero su eslogan de “siempre te da más” quedará tatuado en la memoria de quienes crecieron recorriendo sus pasillos.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.