Las reconocidas Tiendas D1 ajustaron su operación durante la Semana Santa de 2026, con cambios puntuales en sus horarios para facilitar las compras de los colombianos en estos días festivos.

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Según información difundida por Blu Radio, la cadena mantendrá en general su funcionamiento habitual durante gran parte de la semana. Entre el lunes y el miércoles santo, los establecimientos atenderán en su horario habitual, es decir, desde las 8:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche a nivel nacional.

Sin embargo, la compañía recomienda a los consumidores planificar sus compras con anticipación, evitar las horas de mayor afluencia y consultar los canales oficiales para confirmar horarios específicos, especialmente en ciudades con alta demanda durante la Semana Santa.

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¿Qué horarios tiene D1 para el Jueves y Viernes Santo de 2026?

Para los días más importantes de la conmemoración religiosa, se aplicarán ajustes. Durante el Jueves Santo y el Viernes Santo, las tiendas cerrarán más temprano, aproximadamente a las 8:00 de la noche, en línea con la menor actividad comercial que suele registrarse en estas fechas.

A pesar de estos cambios, una de las principales características de la cadena es que continúa operando todos los días, incluidos domingos y festivos, lo que garantiza el acceso a productos básicos durante la temporada.

No obstante, algunas sedes ubicadas en centros comerciales o zonas con regulaciones especiales podrían aplicar modificaciones adicionales en sus horarios.

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