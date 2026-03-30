Con la llegada de la Semana Santa, el consumo de pescado toma protagonismo en los hogares colombianos, impulsado tanto por la tradición como por la necesidad de cuidar el bolsillo. En este contexto, Tiendas D1 se posiciona como una de las opciones más consultadas gracias a su oferta accesible y variada en mojarra, tilapia, salmón y más.
Entre los productos más buscados destaca la tilapia, considerada la alternativa estrella por su precio y facilidad de preparación. Este alimento se adapta a múltiples recetas, convirtiéndose en una elección recurrente durante esta temporada de alta demanda y reuniones familiares.
Pero no es la única alternativa. En las vitrinas también sobresalen opciones como el salmón, la mojarra entera y el camarón precocido, que permiten diversificar el menú sin complicaciones. Esta variedad facilita la planificación de comidas durante la semana, combinando sabor con practicidad diaria en cada receta.
El auge de estos productos responde, en gran parte, a su relación entre precio y calidad. Mientras en otros mercados los costos tienden a subir en estas fechas, cadenas como D1 ofrecen alternativas que permiten mantener la tradición sin afectar el presupuesto, lo que fortalece su atractivo en medio del panorama económico en Semana Santa.
Precios de pescado en D1 para Semana Santa
Dentro de la oferta disponible, los consumidores encuentran distintas opciones que se ajustan a varios presupuestos. La diversidad de productos permite planear menús sin complicaciones, combinando sabor y economía en medio de una temporada marcada por el consumo de pescado.
- Filetes de tilapia ($13.950 X 400 gramos): una de las opciones más económicas, ideal para preparaciones rápidas a la plancha o al horno.
- Filetes de salmón ($21.950 x 350 g): alternativa perfecta para quienes buscan un plato más sofisticado con sabor intenso.
- Camarón precocido ($20.950 x 400 g): opción práctica para arroces o pastas sin largos tiempos de cocción.
- Deditos de pescado (10.950 x 400 g): muy populares en hogares con niños, fáciles de freír o preparar al horno.
- Mojarra entera ($16.700 X 1.000 gramos): elección tradicional para fritos completos, muy consumida en estas fechas.
Estos valores posicionan a la cadena como una opción atractiva frente a otros mercados, especialmente para quienes buscan mantener la tradición sin afectar sus finanzas. La disponibilidad de productos refuerza el interés de los compradores en medio de una temporada clave para el comercio de alimentos.
Más allá del precio, el consumo de pescado durante esta época conserva un significado cultural importante. Muchas familias optan por estos alimentos como parte de una costumbre que sigue vigente, convirtiendo cada preparación en un espacio de encuentro y tradición religiosa, marcada por el consumo responsable y la búsqueda de alternativas accesibles.
Así, la tilapia, la mojarra y otras opciones disponibles en D1 no solo destacan por su precio, sino por ofrecer soluciones prácticas para quienes buscan cumplir con la tradición sin renunciar a la variedad en sus platos.
