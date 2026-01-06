En medio del cierre de grandes compañías en Colombia, un detalle sobre el modelo de negocio de D1 salió a flote frente a otros fuertes competidores a nivel nacional como Ara y Éxito, que siguen con especial atención el tema.

Sigue a PULZO en Discover

El modelo de ‘hard discount’ es una estrategia de negocio que ha ganado popularidad en varios países, especialmente en América Latina. Tiendas como D1 han sido pioneras en este segmento, ofreciendo productos de bajo costo, principalmente de marcas privadas. Sin embargo, una diferencia clave entre esta empresa y otras ‘hard discount’ es la cantidad de marcas que venden, lo que ha causado cierta confusión en los consumidores.

El experto en ‘retail’ Ignacio Gómez Escobar, replicado por el portal América Retail, explicó que una de las principales razones por las que D1 tiene menos marcas que otros competidores, como Aldi (cadena muy reconocida y originaria en Alemania), es debido a su estrategia de compra e inventario.

D1 ha optado por un enfoque más limitado en cuanto a la cantidad de productos y marcas que ofrece. Esto le permite mantener un control más estricto sobre los costos y ofrecer precios más bajos, tema que no es menor para otros grandes en Colombia como Ara y Ëxito.

Lee También

A diferencia de otras cadenas de descuento que cuentan con una variedad más amplia de marcas, D1 se concentra principalmente en marcas privadas, lo que le da mayor flexibilidad en los precios.

Este enfoque también le permite a D1 gestionar de manera más eficiente el espacio en sus estantes. Al tener menos marcas, la tienda puede centrarse en productos clave que son de alta rotación y que cumplen con los requisitos básicos de los consumidores, sin necesidad de un surtido tan extenso. Esto no significa que D1 ofrezca menos variedad en términos de productos, sino que su estrategia se basa en un surtido optimizado en lugar de uno extenso.

Otro aspecto importante es que, al tener menos marcas, D1 puede negociar mejores acuerdos con los proveedores, lo que le permite mantener precios bajos sin comprometer la calidad.

Además, D1 no tiene que preocuparse por las complejidades logísticas que implica gestionar una amplia gama de marcas, lo que se traduce en una operación más sencilla y rentable.

Por otro lado, competidores como Aldi han adoptado un modelo que también se basa en marcas propias, pero ofrecen una cantidad mayor de productos y, en algunos casos, colaboran con marcas reconocidas, lo que aumenta el surtido. Esto les permite captar una mayor variedad de consumidores que buscan algo más allá de las marcas privadas, pero aún dentro del segmento de descuento.

Es clave entender cómo funciona la mencionada empresa alemana, pues este modelo fue replicado desde Portugal por Ara y, actualmente, en Éxito también se ha logrado un importante surtido por lo que es equiparable esa experiencia como gran diferencia frente a D1.

¿En qué consiste el ‘hard discount’ en supermercados?

El ‘hard discount’ es un modelo de negocio en el sector minorista que se enfoca en ofrecer productos de bajo costo, especialmente en almacenes y supermercados.

A diferencia de los supermercados tradicionales, que suelen contar con un surtido amplio de marcas y productos, las tiendas de ‘hard discount’ limitan la variedad de artículos que ofrecen. La mayoría de los productos son de marcas propias o genéricas, lo que permite mantener precios significativamente más bajos.

Este modelo se caracteriza por espacios de venta más simples y sin lujos. Las tiendas de hard discount generalmente tienen una disposición de productos más básica, con estanterías mínimas y sin decoraciones o servicios adicionales que aumenten los costos. Esto contribuye a mantener los precios bajos, ya que la empresa evita gastos innecesarios.

Una de las estrategias clave en el hard discount es la compra a gran escala. Al adquirir grandes volúmenes de productos, las tiendas pueden negociar mejores precios con los proveedores, lo que les permite ofrecer productos a precios más bajos que los competidores. Además, los productos en oferta suelen ser limitados, lo que impulsa las ventas rápidas y maximiza la rotación de inventario.

El modelo de hard discount ha ganado popularidad en varios países, especialmente en tiempos de crisis económica o cuando los consumidores buscan una opción más económica para sus compras diarias. Tiendas como Aldi y Lidl en Europa, y D1 en Colombia, son ejemplos claros de este tipo de modelo. Este enfoque ha demostrado ser eficaz para atraer a consumidores que priorizan el precio sobre la variedad o el lujo.

¿Quién es el dueño de D1?

El dueño mayoritario de Tiendas D1 es Valorem, un robusto grupo empresarial colombiano controlado por la familia Santo Domingo. Esta cadena de supermercados, que opera bajo la razón social Koba Colombia S.A.S., es actualmente el líder del segmento de “hard discount” o tiendas de descuento duro en el país, con una presencia que supera los 500 municipios.

El control de la compañía se reparte principalmente entre tres grandes inversores internacionales. Valorem posee la participación más alta, con aproximadamente el 59,75% de las acciones. Le siguen el fondo suizo IHAG Holding, que mantiene cerca del 20,75%, y el fondo de pensiones de Canadá, CPP Investments, con una participación del 19%. Esta estructura accionaria le brinda a la marca un respaldo financiero global de gran magnitud.

La historia de la propiedad cambió significativamente desde su fundación en 2009 por los empresarios chilenos Michel Olmi y Luis Abudei. Tras un rápido crecimiento, el Grupo Valorem vio el potencial del modelo de negocio y adquirió inicialmente una participación minoritaria, para luego tomar el control total y desplazar a los fundadores originales.

Bajo la dirección de los Santo Domingo, D1 ha logrado superar en ingresos operativos a competidores tradicionales del sector retail en Colombia. La gestión actual está enfocada en la eficiencia logística y la oferta de productos de marca propia a precios competitivos. Alejandro Santo Domingo lidera la junta directiva de Valorem, consolidando a D1 como una de las joyas de su portafolio junto a Caracol Televisión y Cine Colombia.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.