El panorama de la moda urbana y alternativa en Bogotá despide a uno de sus referentes más queridos. Rockgotá, la marca que durante una década vistió a la ciudad con autenticidad y rebeldía, ha anunciado el cierre definitivo de su última tienda física.

Tras la clausura en agosto de 2025 de su icónica sede en la Zona T (ubicada en la Carrera 14A con Calle 82), la marca confirmó que su punto final en el Centro Comercial Galerías dejará de operar el próximo 18 de enero de 2026.

El anuncio llegó a través de un emotivo mensaje en sus canales oficiales, donde la marca expresó su gratitud por el camino recorrido: “Esta tienda fue importante para mucha gente. Estuvo abierta 5 años. Gracias a quienes trabajaron aquí y a quienes la hicieron parte de su rutina”. Con el cierre del local 1025 en Galerías, Rockgotá culmina su etapa de atención presencial, un proceso que comenzó a acelerarse tras la despedida de su sede en el norte de la ciudad a mediados del año pasado.

Para los seguidores de Rockgotá, la tienda de Galerías no era solo un local de ropa; era el último espacio donde la comunidad podía interactuar con la marca de manera física. Durante cinco años, este punto en Teusaquillo se convirtió en la parada obligatoria para quienes buscaban diseños unisex, desde camisetas de bandas hasta colecciones inspiradas en el anime y la cultura pop. El cierre de esta sede marca el fin del “peregrinaje” físico para cientos de clientes que encontraban en sus vitrinas una forma de expresión personal.

Aunque las puertas físicas se cierren, Rockgotá no desaparece del mercado. La marca ha dejado claro que su energía se trasladará completamente al ecosistema digital: “Rockgota sigue activo online. Ahí continuará todo lo que hacemos hoy”.

Los bogotanos tienen hasta el 18 de enero para visitar por última vez la tienda de Galerías, despedirse del equipo de trabajo y aprovechar las últimas existencias en físico.

