Desde la pandemia en 2020, varias marcas de ropa han tenido que remar contra la corriente para reponerse de pérdidas significativas de dinero. Si bien algunas han logrado salir adelante, otras han tenido que cerrar. Otro caso es de las que han vivido buenos momentos durante los últimos años, pero con algunos traspiés.

(Le puede interesar: Dueño de Naf Naf en Colombia anunció paso radical luego de 27 años en el país: decisión sin reversa)

Recientemente, la tienda Rockgotá, enfocada en ropa con temáticas de música, series y más, tuvo la dolorosa noticia de cerrar uno de sus locales. Pese a que había tenido buenos momentos y sus ventas en Internet han sido un éxito, en sus sedes físicas ha sido un panorama más adverso.

Por ende motivo, la marca se despidió de su tienda ubicada en la carrera 14a con calle 82, exactamente en la Zona T de Bogotá. Para la empresa ha sido un sinsabor, ya que, irónicamente, este 2025, año en la que se despidió de su sede, cumple 10 años.

Lee También

“Hicimos todo lo posible para mantenerla: campañas enfocadas solo en ella, lanzamientos especiales, inversión para dejarla más bonita y llena de buena energía… no funcionó, y a veces la vida es así, toca esperar, esperar el momento correcto o intentarlo más adelante, explicó Rockgotá a través de su cuenta de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rockgotá (@rockgota)

(Lea también: Koaj armó particular fiesta en Colombia, primera en su estilo, para popular personaje animado)

Rockgotá anuncia descuentos en su ropa por cierre de tienda en la Zona T

Para el cierre de su sede en una de las zonas más exclusivas de Bogotá, la empresa anunció que tendrá ofertas del 50 % de descuento. Toda la ropa que se exhiba en la tienda de la Zona T tendrá esa rebaja a partir de este viernes 15 de agosto a partir de las 9 de la mañana y hasta agotar existencias.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rockgotá (@rockgota)

Pese a la adversidad, Rockgotá seguirá con su tienda física ubicada en el centro comercial Galerías. Además, la adversidad ha tenido un colchón, y es que, como afirma la marca, sus ingresos más fuertes los sigue manteniendo con compras a través de su página web.

“La gran mayoría de nuestros ingresos vienen de la tienda ‘online’, que sigue fuerte y creciendo. Este cierre es un golpe, sí, pero no es el final”, sentenció.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.