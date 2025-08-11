Con el movimiento de la economía nacional en diferentes ámbitos, Colombia dio un paso importante a nivel regional con uno de los establecimientos que sobresale en una de las marcas más grandes del mundo.

La apertura de una de las tiendas de Nike en Bogotá marca un hito importante no solo porque se convierte en la de mayor tamaño en el país sino porque es la segunda de tamaño en Latinoamérica.

Por eso, parece pertinente conocer cómo es el establecimiento que marca una huella importante en el panorama nacional, en particular, para los compradores de artículos deportivos.

¿Dónde queda la tienda más grande de Nike en Colombia?

La tienda más grande y emblemática de Nike en Colombia es la Nike Rise Bogotá, ubicada en la calle 82 #12-50 (ver mapa), en el norte de Bogotá.

Con una impresionante superficie de 2,000 metros cuadrados, es considerada no solo la más grande del país, sino también una de las más importantes de América Latina por su tamaño y oferta de productos. Esta tienda, inaugurada recientemente, representa el formato ‘Flagship Store’ de la marca, enfocado en ofrecer una experiencia de compra inmersiva y comunitaria.

La tienda se distingue por varias características únicas:

'Rooftop': posee un espacio en la azotea de 304 metros cuadrados, diseñado para realizar activaciones y eventos exclusivos de la marca, como clases de yoga o sesiones de entrenamiento, lo que fomenta la interacción con la comunidad.

'Nike By You': el local cuenta con un área de personalización más grande que las otras tiendas en Colombia, permitiendo a los clientes individualizar sus prendas y zapatillas con diseños inspirados en la cultura bogotana.

'Jordan Destination Space': por primera vez en el país, esta tienda incluye un espacio dedicado exclusivamente a la marca Jordan, ofreciendo una amplia gama de productos y colecciones de esta icónica línea.

Variedad de productos: la tienda reúne las categorías más destacadas de Nike, incluyendo Running, Athletic training, Football, Sportswear, y productos para niños, garantizando una oferta completa para todos los consumidores.

Adicionalmente, Nike inauguró otra megatienda en la carrera 7 #16-31, en el centro de Bogotá, con el concepto ‘Unite’ y más de 1,000 metros cuadrados. Ambas tiendas reflejan la estrategia de la marca por fortalecer su presencia y conexión con la comunidad en la capital colombiana.

¿Cuánto valen en promedio unos tenis Nike en Colombia?

En el mercado colombiano, un par de tenis Nike de la línea básica o de entrada, como los modelos de ‘running’ o ‘lifestyle’ más sencillos, generalmente se encuentran en un rango de 350.000 a 550.000 pesos.

Para modelos más populares y de gama media, como los Nike Air Force 1, los precios suelen oscilar entre los 600.000 y 900.000 pesos. Las colecciones más especializadas, como las de alto rendimiento para deportes específicos, o las ediciones limitadas y de diseño, pueden superar el millón de pesos y alcanzar precios significativamente más altos.

Es recomendable consultar los sitios web oficiales de Nike Colombia y tiendas de ‘retail’ autorizadas, ya que los precios pueden fluctuar por promociones, descuentos o la exclusividad de cada modelo.

¿Cuantas tiendas de Nike hay en Colombia?

Nike tiene 67 tiendas oficiales en Colombia, distribuidas en las principales ciudades del país. A esta cifra se suman los almacenes de formato ‘Flagship’ y las de tipo ‘Outlet’.

La marca ha fortalecido su presencia en la capital del país con la apertura de tiendas de gran formato, siendo las más destacadas las dos antes mencionadas, ambas consideradas las más grandes e icónicas de Colombia y de la región.

Estas tiendas de gran formato ofrecen una experiencia de compra única, con áreas dedicadas a colecciones exclusivas, personalización de productos y espacios para la comunidad, lo que refleja la apuesta de la marca por el mercado colombiano.

