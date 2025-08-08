Recientemente, Bogotá se ha convertido en un punto muy importante para las principales marcas del mundo, pues en Colombia hay un gran mercado y por eso las compañías buscan posicionarse en las mejores zonas de la capital.

Una de esas marcas que cada vez toma más relevancia en el país es Nike, la compañía norteamericana de prendas deportivas, la cual ha buscado competir de gran manera ubicándose en zonas de fácil acceso, promociones, prendas de las últimas colecciones y mucho más.

En medio de ese plan de expansión y posicionamiento, ahora la compañía abrió un nuevo local mucho más grande y con el que pretende conseguir récord de ventas en lo que queda del año.

Dónde es la nueva tienda de Nike

Se trata de la Nike Rise Bogotá Calle 82, un local comercial de más de 2.000 metros cuadrados repartidos en cuatro pisos en la que los bogotanos podrán adquirir toda clase de productos.

De hecho, al entrar, las personas se encuentran en el primer piso con todo lo relacionado al ‘running’ y el ejercicio, pues en medio de la tendencia que hay actualmente, este tipo de prendas son de las favoritas.

En el segundo piso, las personas se encontrarán con la ropa de mujer, con tenis, licras, camisetas, sudaderas y mucho más de las últimas colecciones.

En el tercero ya está lo de hombre, con una sección dirigida únicamente a Atlético Nacional, que es el equipo de fútbol en Colombia que cuenta con este patrocinio, además también de tenis, camisetas de fútbol de equipos como el PSG y el Barcelona y mucho más.

Finalmente, este lugar contará con una terraza para que las personas suban, pasen un buen rato, jueguen tejo y rana y hasta puedan jugar las reconocidas “banquitas”, que es fútbol con canchas mucho más pequeñas.

“La nueva Nike Rise representa todo lo nuevo que traemos de la marca para Colombia, en un formato que conecta innovación, deporte y cultura local. Este espacio incorpora por primera vez en el país un Jordan Destination Space, presente solo en las tiendas Nike más importantes del mundo, junto con el servicio ‘Nike By You’ más elevado en nuestro territorio. Todo esto, para que

los consumidores puedan personalizar a su estilo con creatividad y personalidad”, afirmó Juan Carlos Galindo, Gerente General Nike Colombia.

Es más, para su apertura contó con la presencia de la doble medallista olímpica Caterine Ibargüen, quien pasó por los micrófonos de Pulzo Deportes.

Este sitio promete tener muchos visitantes, ya que está ubicado muy cerca a la Zona T, uno de los sitios más visitados del norte de Bogotá.

