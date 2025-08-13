Ir a un centro comercial se ha convertido en uno de los planes favoritos de los bogotanos, pues el ir a comer algo diferente, visitar las tiendas de ropa, ir a cine y más es una de las constantes cada fin de semana.

Sin embargo, muchas personas solo van a mirar, ya que los productos no siempre son baratos y en medio del momento económico que vive el país, adquirir hasta una prenda de vestir no es tan sencillo.

Por eso mismo es que cuando hay alguna promoción, esto es muy valorado por los ciudadanos, al punto de que hacen filas, madrugan y más con tal de adquirir buenos productos a precios bien asequibles.

Descuentos en Parque La Colina

Uno de esos centros comerciales que contará con importantes descuentos por los próximos días es Parque La Colina, ubicado en el norte de Bogotá, el cual anunció por medio de sus redes sociales que muchos de sus locales comerciales tendrá rebajas de hasta el 60 %.

Tal como compartió este establecimiento, las promociones irán hasta el próximo 24 de agosto y algunas de las marcas que participarán son Zara, Stradivarius, Tommy Hilfiger y muchas más.

Por ejemplo, Tugó, que es la tienda de muebles, cuenta con una gran liquidación en varios productos, pero destacan, principalmente, los sofás, que están rebajados hasta en un millón de pesos.

Estas son algunas de las promociones:

Dónde queda Parque La Colina

Cabe recordar que este centro comercial está ubicado sobre la Avenida Boyacá, más específicamente en la Carrera 58d #146-51.

Para llegar en transporte público, las personas pueden llegar por un Sitp que vaya por la Avenida Boyacá o por Transmilenio por la autopista y ahí coger un transporte especial que vaya por la calle 153.

