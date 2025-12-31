El cierre de 2025 dejó un sabor particularmente amargo para Don Jediondo Sopitas y Parrilla S.A.S., una de las marcas gastronómicas más reconocidas del país. La Superintendencia de Sociedades le negó a la compañía la posibilidad de seguir operando mientras avanza su proceso de liquidación judicial, una decisión que marca un punto de quiebre para el futuro de sus restaurantes y que deja el panorama más agrio que una sopa mal preparada.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Cuánto cuesta comer en el restaurante de Don Jediondo, que cerrará en los próximos días)

A través de un comunicado oficial, la Superintendencia confirmó que el proceso de liquidación judicial continúa desarrollándose conforme a la Ley 1116 de 2006, el Decreto 1074 de 2015 y la Ley 2437 de 2024. En ese marco, mediante el Auto 2025-01-873861 del 30 de diciembre de 2025, la entidad negó la solicitud presentada por la liquidadora para permitir que la empresa continuara ejecutando su objeto social, es decir, operando sus restaurantes y actividades comerciales.

La autoridad fue clara en los motivos de su decisión: la información financiera disponible no permite determinar la viabilidad de que la compañía siga funcionando, ni concluir que esa continuidad sea la mejor opción para proteger los derechos e intereses de los acreedores. En palabras simples, la Superintendencia consideró que mantener los fogones encendidos no garantiza que quienes esperan pagos puedan recuperar su dinero.

Lee También

“Las decisiones adoptadas permiten reafirmar que la Superintendencia, previo a resolver las solicitudes sometidas a su consideración, verifica de manera rigurosa el estado real de las compañías”, señaló el superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, al referirse al caso de Don Jediondo. Según explicó, el objetivo es fortalecer la transparencia y claridad del proceso concursal, pilares esenciales para que las decisiones estén orientadas al interés general y al derecho de los acreedores.

Además del “no” a seguir operando, la Superintendencia ordenó mantener las medidas cautelares decretadas desde el inicio de la liquidación y dispuso verificar un posible estado de control o grupo empresarial, conforme a los artículos 260 y 261 del Código de Comercio. Esto implica revisar si existen empresas vinculadas o relaciones societarias que puedan incidir en el patrimonio y en las responsabilidades del proceso.

(Vea también:“Muy cruel”: Don Jediondo contó qué pasó con su restaurante y la depresión que le causó)

Como siguiente paso, la liquidadora deberá presentar el proyecto de graduación y calificación de créditos, así como el inventario de activos de la sociedad. Con esos documentos se avanzará hacia la venta de bienes y la posterior distribución de recursos entre los acreedores, respetando la prelación legal. En otras palabras, el proceso entra de lleno en la etapa en la que se reparte lo que quede en la olla.

Qué ha pasado con los restaurantes de Don Jediondo

Don Jediondo, marca creada por el humorista Pedro González, se consolidó durante años como un referente de la gastronomía popular colombiana, con restaurantes en varias ciudades del país. Sin embargo, problemas financieros, deudas acumuladas y dificultades operativas llevaron a la empresa a solicitar su ingreso al régimen concursal, que terminó desembocando en la liquidación judicial.

Hace algunos meses, surgieron expectativas de que la compañía pudiera seguir operando parcialmente mientras se resolvía su situación financiera, apostando a que la continuidad del negocio ayudara a generar caja. Ese plato, sin embargo, no convenció a la Superintendencia, que optó por cortar por lo sano y priorizar el pago ordenado a los acreedores.

(Vea también: Tumbarán históricos restaurantes de Medellín y dicen por qué; hasta a Karol G le gustaba comer allí)

El panorama que se viene para el negocio es complejo. Sin autorización para operar, los restaurantes que aún subsistían bajo la marca quedan prácticamente fuera de juego, y el futuro de Don Jediondo dependerá de lo que arroje la liquidación de activos y de si, eventualmente, terceros deciden adquirir la marca o parte de sus bienes.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.