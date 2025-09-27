Pedro González, más conocido como Don Jediondo, apareció en sus redes sociales, esta vez con cara de felicidad, para anunciar a sus seguidores que recibió una gran noticia parte de Estados Unidos.

Gracias a sus viajes por el mundo y también a los negocios que ha adelantado en el país norteamericano, el humorista contó que le fue otorgada la residencia en dicho país.

“Es una grata noticia. De todo corazón, en primer lugar, gracias a Dios, gracias a ustedes, los seguidores de las redes sociales de Instagram, gracias a los siguientes de Caracol Radio, gracias a los televidentes de Caracol Televisión, a todos. Quiero compartirles en medio de tanta turbulencia y tanta noticia que me acaban de aprobar la residencia en los Estados Unidos“, dijo Pedro González entre risas y en su característico estilo.

Ante esto, las preguntas sobre su estadía en Colombia de una vez saltaron, a que lo que González respondió que no tiene entre sus planes irse del país y que esto hace parte solamente de una experiencia.

“Sigo pensando que el mejor vividero es nuestra querida Colombia y quiero seguir aquí y ustedes también que sigan aquí. Quería compartir con ustedes esta noticia”, concluyó.

Cabe resaltar que recientemente Don Jediondo fue noticia por la quiebra de su cadena de restaurantes, destacada no solamente en Colombia, sino con renombre en EE. UU.

Entre lágrimas, el humorista había contado que pese a las desalentadoras noticias, aún tiene esperanza de salvar su negocio, motivo por el cual ha invitado a sus seguidores a visitar sus establecimientos.

