El reconocido restaurante Don Jediondo Sopitas y Parrilla, creado por el famoso humorista colombiano Don Jediondo ha sido liquidado judicialmente después de casi dos décadas de servicio. La decisión final se ejecutó por la Superintendencia de Sociedades el 26 de agosto de 2025 tras el incumplimiento constante de sus compromisos financieros durante un proceso de reorganización iniciado en 2022 bajo la Ley 1116.

Según la Superintendencia de Sociedades, a pesar de contar con activos por valor de 25.600 millones de pesos, poseía pasivos equivalentes que imposibilitaban el pago de sus deudas con la Dian, fondos de pensiones, y otros costos administrativos. Esta situación derivó en el cierre de 33 establecimientos y afectó aproximadamente a 183 empleados, ocasionando un revuelo en sus futuros laborales.

En medio de la incertidumbre, se desató cierta controversia en redes sociales, una acusación pública dirigida hacia Hernán Orjuela, expresentador del programa ‘Sábados Felices’, alegando que él estafó a Don Jediondo.

En X, una mujer se inventó una historia en la que aseguraba que un cliente le había contado a su esposo que “a Hernán Orjuela lo tienen en un concepto de tramposo” porque entre el presentador y el humorista “abrieron ese restaurante en sociedad” y “cuando llego pandemia el (sic) le robo una plata de ese restaurante sumado a que saco plata prestada al nombre de ese restaurante, dejando al pobre don jediondo (sic)”.

Ante estas graves acusaciones, el presentador que está radicado en Estados Unidos desde hace casi una década respondió y dijo: “Te cuento que el cliente de tu esposo es un gran mentiroso y un mal sujeto. Que Pedro directamente te lo corrobore“. Este fue el mensaje en X:

Te cuento que el cliente de tu esposo es un gran mentiroso y un mal sujeto. Que Pedro directamente te lo corrobore. Saludo cordial. — Hernán Orjuela (@hernanorjuela) August 27, 2025

De hecho, antes de todo este rumor creado por un desconocido, Hernán Orjuela había publicado un mensaje de solidaridad para Don Jediondo por el cierre de su restaurante.

Incluso, hace un año, en agosto del 2024, Orjuela publicó una entrevista que le hizo al que él considera su amigo:

Qué pasó con el restaurante de Don Jediondo

El proceso de liquidación de Don Jediondo Sopitas y Parrilla es un ejemplo emblemático de cómo los retos económicos y la pandemia han afectado de manera severa al sector gastronómico. El caso de Don Jediondo no ha sido una excepción en medio de los rigores económicos producidos por la pandemia, pues él mismo ha dicho que ese fue el origen de la quiebra de su restaurante..

En 2022, cuando intentaron sanear sus finanzas a través de un proceso de reorganización, la cadena enfrentó una considerable reducción en ventas, acumulando pérdidas significativas. A pesar de los esfuerzos para recuperarse, no lograron cumplir con obligaciones fiscales, de seguridad social y gastos administrativos, lo que resultó en la decisión judicial que ordenó la liquidación definitiva de la cadena.

El fin de la cadena Don Jediondo Sopitas y Parrilla se suma a la larga lista de establecimientos que no han sobrevivido en el complicado entorno económico generado por la pandemia, poniendo de manifiesto las dificultades que aún persisten en la recuperación económica del sector y el gran desafío que representan.

