Tras décadas de expansión agresiva, Starbucks se encuentra en un proceso de replanteamiento estratégico que implica el cierre de cerca del 400 locales en Estados Unidos. Esta medida corresponde a un plan que tiene como objetivo redefinir su presencia en las ciudades, donde la competencia y los costos elevados han aumentado de manera significativa. El plan de reestructuración, que se estima en alrededor de 1.000 millones de dólares, busca mejorar la rentabilidad de la empresa y adaptar su modelo de negocio a los nuevos hábitos de consumo, según informó Portafolio.

En los últimos años, Starbucks ha hecho énfasis en su estrategia de “saturación geográfica”, a través de la cual ha buscado tener un local en cada esquina de las ciudades más grandes de Estados Unidos como Nueva York, Los Ángeles y Chicago. Ahora, sin embargo, la firma ha decidido modificar su estrategia para concentrarse en corredores urbanos menos densos y donde la competencia es menor.

En entrevista con el Centro para un Futuro Urbano, un vocero de Starbucks, explicó que “tras revisar más de 18.000 tiendas en EE. UU. y Canadá, se cerraron aquellas que no rindieron lo suficiente o no cumplieron con los estándares de nuestra marca”.

La competencia creciente es uno de los factores que han llevado a Starbucks a replantear su estrategia. Arthur Rubinfeld, arquitecto histórico de la estrategia inmobiliaria de la cadena, señaló que ha habido un “aumento drástico en la apertura de cafeterías competitivas” en las zonas urbanas.

Por otro lado, la tendencia del teletrabajo impulsada por la pandemia también ha afectado el flujo de clientes en las tiendas de la compañía. Como apuntó Jennifer Yeh de CoStar Group, los cierres en distritos de oficinas, como el centro de Los Ángeles, responden a la reducción permanente del tráfico laboral diario.

