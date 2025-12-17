Con la llegada de la temporada decembrina, miles de colombianos empiezan a organizar compras, viajes y reuniones familiares. En medio de esa planeación, dos de las cadenas de supermercados más concurridas del país, D1 y Tiendas Ara, anunciaron ajustes importantes en su operación para los días festivos de fin de año, una decisión que obliga a los clientes a anticiparse.

En el caso de D1, la compañía informó que no abrirá sus tiendas el 25 de diciembre de 2025 ni el 1 de enero de 2026 en todo el país. Esto significa que quienes acostumbran hacer mercado de última hora deberán reorganizar sus compras para evitar contratiempos en esas fechas.

Además, la cadena de ‘hard discount’ advirtió que los días 24 y 31 de diciembre podrían presentarse modificaciones en los horarios habituales, sin que necesariamente se informen con antelación. Por esta razón, la recomendación principal es madrugar y no dejar las compras para el final del día.

La decisión despertó una reacción positiva en redes sociales, donde numerosos usuarios celebraron que no se extiendan las jornadas laborales en Nochebuena y Año Viejo, resaltando la importancia de que los trabajadores puedan compartir más tiempo con sus familias.

Por su parte, Tiendas Ara adoptó una medida similar. A través de un mensaje publicado en sus canales digitales, la empresa confirmó que sus puntos de venta permanecerán cerrados el 25 de diciembre y el 1 de enero, sumándose así a la tendencia de priorizar el descanso de sus colaboradores durante las fechas más importantes del calendario festivo.

“El 25 de diciembre y el 1 de enero nuestras tiendas Ara estarán cerradas para que todos podamos compartir en familia”, señaló la compañía en su comunicado, que fue ampliamente respaldado por sus seguidores.

Aunque Ara no detalló posibles cambios en los horarios del 24 y 31 de diciembre, muchos clientes agradecieron el gesto y destacaron la sensibilidad de la marca frente a estas celebraciones.

Según lo informado hasta ahora, ambas cadenas retomarán su operación normal el 26 de diciembre de 2025 y el 2 de enero de 2026. En cuanto al puente de Reyes, correspondiente al 6 de enero, no se han anunciado ajustes especiales en los horarios.

Así las cosas, la recomendación es clara: planear con tiempo el mercado de fin de año para evitar sorpresas y filas innecesarias.

Cómo trabajará Éxito, Jumbo y Olímpica en diciembre

Ahora, situación diferente es la que se presentará en otros comercios del país, ya que las más grandes y reconocidas, como Éxito, Jumbo y Olímpica no cierra sus puertas, sino que simplemente modifica ligeramente sus horarios.

De hecho, estos tres establecimientos solo abren un poco más tarde y cierran un poco más temprano, tal como el resto de festivos del año, pero en general abren normal y venden todos los productos que suelen vender, tanto de electrodomésticos, comida, ropa y más.

