Los supermercados D1 y Ara, dos de las cadenas de descuento más grandes y concurridas de Colombia, hicieron un anuncio que impactará a millones de compradores en el país durante el cierre de 2025 e inicio de 2026.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: D1 hizo nuevo lanzamiento para que usuarios tengan mejor opción para mercar)

Ambas compañías confirmaron que no abrirán sus tiendas físicas ni prestarán servicio de domicilios el 25 de diciembre ni el primero de enero, fechas clave de Navidad y Año Nuevo.

La decisión fue comunicada por las propias marcas a través de sus canales oficiales y responde a una política interna enfocada en el bienestar de sus trabajadores, quienes podrán disfrutar de estas fechas especiales junto a sus familias.

Lee También

Acá, el anuncio de D1:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de D1 (@tiendas.d1)

De acuerdo con lo informado por las cadenas, ninguna tienda D1 ni Ara operará durante esos dos días festivos, sin importar la ciudad o el municipio del país. La medida también aplica para los servicios de domicilio, que quedarán suspendidos tanto el día de Navidad como el primer día del nuevo año.

Esto significa que los clientes no podrán hacer compras presenciales ni pedir productos a domicilio en esas fechas específicas, por lo que se recomienda anticipar las compras de fin de año, especialmente alimentos, bebidas y productos de aseo, que suelen tener alta demanda.

En un sector como el comercio minorista, donde es común operar incluso en días festivos, esta determinación es bien recibida por varios de sus clientes, quienes destacan el gesto hacia los trabajadores y lo calificaron como una medida “humana” y “necesaria”.

Acá, el anuncio de Ara:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tiendas ara (@tiendas.ara)

¿Qué pasará los otros días en D1 y Ara?

Aunque el 25 de diciembre y el primero de enero no habrá atención, las tiendas sí operarán normalmente los días previos y posteriores, aunque con posibles ajustes en los horarios, como suele ocurrir en temporada decembrina.

Por eso, las cadenas recomiendan a los clientes estar atentos a la información oficial de cada marca y planear con anticipación sus compras para evitar contratiempos durante las celebraciones.

En fechas como el 24 y 31 de diciembre, dichos supermercados pueden cerrar más temprano, teniendo en cuenta que los trabajadores buscan llegar con tiempo para compartir con sus familias esas fechas especiales.

El mensaje de las compañías fue claro: se trata de una pausa puntual, limitada a dos días del calendario, que no afectará la operación regular del resto de la temporada decembrina.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.