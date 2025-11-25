Cada diciembre, los hogares colombianos se llenan de rituales, sabores y tradiciones que marcan el cierre del año. Entre ellos, el clásico “matrimonio” de vino y galletas ha sido durante décadas un símbolo de las festividades navideñas. Pero las costumbres evolucionan, los gustos cambian y las celebraciones también se transforman.

Sigue a PULZO en Discover

Sin embargo, una nueva propuesta surgió para fin de año de 2025 y la lanzó el supermercado Makro, que propone una nueva fórmula para brindar: la “Celebración Dorada”.

Makro lanza una versión diferente del ‘matrimonio’ de Navidad

Se trata de una versión moderna y auténtica de este tradicional maridaje que reemplaza el vino por cerveza y las galletas por papas. Según dice, la idea es meterle más sabor colombiano y con un precio que a todo consumidor le gusta; esta dupla ganadora estará disponible en todos los Makro del país por solo $16.900.

Según dice el supermercado, esta propuesta surge de una observación de las nuevas tendencias de consumo y del comportamiento de los colombianos durante las festividades. De acuerdo con el estudio nacional Appinio 2024, el 79% de los consumidores en el país prefiere la cerveza frente a otras bebidas alcohólicas, como los destilados o el vino tinto.

Lee También

(Vea también: Venta de Makro: esta es la poderosa empresa que se quedó con el supermercado)

Además, el 66 % de los encuestados disfruta de una cerveza durante el fin de semana, y más del 60 % la asocia con reuniones sociales y ocasiones especiales. Es decir, la cerveza se consolida como la bebida favorita para compartir en familia o entre amigos, un símbolo de celebración que conecta con la cultura popular y el espíritu de unión.

Ofertas de Makro para competir con Olímpica, Éxito y otros

La iniciativa de Makro no solo introduce una nueva forma de disfrutar las fiestas, sino que también conecta con las realidades del consumidor actual: celebraciones más íntimas, presupuestos más ajustados y una preferencia por productos locales que brinden satisfacción sin excesos.

Pensando en la economía familiar, la empresa también ofrecerá estos ‘matrimonios’:

Matrimonio Brindis de Navidad ($13.900): ideal para detalles sencillos y significativos.

Matrimonio Celebra con Don Simón ($25.900).

Matrimonio Celebra con Estelado Rosé ($27.900).

Según la empresa, todas las opciones estarán disponibles hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta agotar existencias, invitando a los colombianos a elegir cómo celebrar, sin sacrificar sabor ni presupuesto.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.