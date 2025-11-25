Minsait, una compañía de Indra Group, hará su ‘HackDay 2025–2026’, ‘Transformando el Futuro’, una doble jornada de innovación abierta dirigida a personas recién egresadas, así como a estudiantes de programas universitarios o tecnológicos en ingeniería de sistemas, ingeniería industrial, administración de empresas, ciencias ambientales, informática, economía, diseño o áreas afines.

El evento busca a personas con alto potencial en tecnología a través de dos ‘hackatones’ (maratón de ideas y tecnología) virtuales: Hack4SAP e IA Minds. Ambos replicarán desafíos reales del entorno laboral y permitirán a las personas participantes aplicar sus conocimientos en contextos prácticos.

En esta edición se combinarán evaluaciones técnicas, trabajo colaborativo y mentoría especializada para identificar talento y fortalecer la empleabilidad en áreas como consultoría SAP, analítica avanzada, inteligencia artificial, ‘edge computing’ y automatización.

¿Cuándo hay ‘hackatones’ virtuales en Colombia?

Hack4SAP, del 27 al 29 de noviembre de 2025, es una jornada orientada a evaluar las capacidades funcionales y técnicas en el ecosistema SAP, con el propósito de impulsar carreras profesionales en consultoría tecnológica y procesos de negocio.

Las personas seleccionadas tendrán la oportunidad de unirse a Indra con un plan de formación y certificación, ‘mentoring’, desarrollo de proyectos locales, regionales y ‘offshore’. Compensación competitiva y alineada a resultados para premiar el desempeño excepcional y acelerar su crecimiento profesional.

Además, este 25 de noviembre a las 4:00 p. m. se hará un webinar informativo sobre el reto de SAP, en el que se presentarán los detalles del desafío, la metodología y las oportunidades de formación asociadas. Las personas interesadas podrán unirse a través del LinkedIn de Indra, un espacio abierto para profesionales y talento en formación que deseen conocer de primera mano los beneficios de participar.

IA Minds, del 16 y 17 de enero de 2026, es un reto enfocado en la innovación con inteligencia artificial y sostenibilidad en el que se desarrollará una solución basada en IA que prediga, optimice y recomiende acciones para reducir el consumo energético y la huella de carbono en entornos urbanos, industriales o corporativos, promoviendo la creación de soluciones tecnológicas con impacto real en el entorno empresarial.

Las dos jornadas virtuales seguirán la metodología propuesta por Minsait, basada en ejercicios prácticos, creatividad, calidad técnica, ética y comunicación de resultados.

“El talento que necesitamos combina curiosidad técnica, disciplina y criterio ético. Estos ‘hackatones’ miden lo que más valora el mercado: dominio tecnológico, trabajo en equipo y la capacidad de convertir datos en decisiones. Nuestro propósito es abrir puertas reales de empleabilidad y crecimiento profesional”, señaló José Fernando Quintero, director general de Indra Group para Colombia, Ecuador, Centroamérica y el Caribe.

El HackDay 2025–2026 cuenta con el apoyo de la Gobernación de Boyacá, ProBoyacá, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), la Corporación Universitaria Minuto de Dios, la Universidad EAN, la Universidad EIA, el CESDE, Compensar Fundación Universitaria, la Universidad Industrial de Santander (UIS), la Universidad Católica, la Universidad del Rosario y la Universidad ICESI. Esta colaboración entre la industria y la academia fortalece el ecosistema de innovación y empleabilidad juvenil, impulsando nuevas oportunidades de formación y desarrollo profesional.

Con esta iniciativa, Minsait reafirma su compromiso con la innovación tecnológica, el desarrollo de talento y la empleabilidad juvenil, a la vez que busca identificar candidaturas con alto potencial para procesos de vinculación, prácticas y semilleros, y consolidar una red académico-industrial que acelere la adopción de inteligencia artificial, analítica avanzada y automatización en sectores clave de la economía.

¿Cómo participar en ‘hackatones’ virtuales en Colombia?

Las personas interesadas pueden consultar las bases del HackDay e inscribirse en: https://hackaton.indracompany.com/

Indra Group está presente en el país desde hace más de 25 años y es una de las principales compañías tecnológicas que cuenta con más de 5.000 personas profesionales distribuidas en diferentes ciudades de Colombia, Ecuador, Centroámerica y el Caribe.

Entre 2023 y 2024 la compañía aumentó su plantilla en más de 6 %; reflejando no solo su expansión operativa, sino también su capacidad para generar más oportunidades laborales y atender las necesidades de sus clientes en los distintos mercados.

