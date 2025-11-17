La carrera por los regalos arrancó con fuerza en Makro, que activó una de sus campañas más grandes del año: una semana completa dedicada a la juguetería, con rebajas que llegan hasta el 40% y que estarán disponibles del 14 al 20 de noviembre de 2025. La cadena apuesta por un arranque anticipado de Navidad y por un mensaje claro para las familias: es momento de comprar más barato.

En lugar de centrarse en unos pocos productos estrella, la marca reorganizó toda su oferta infantil para cubrir gustos, edades y presupuestos. Así, su catálogo incluye desde juguetes básicos hasta referencias de marcas reconocidas que suelen moverse rápido en temporada alta.

El bloque más agresivo lo lidera VDM, que entra con descuentos del 40% en un surtido amplio: carros, pistas, muñecas, lanzadores de agua, sets de cocina, figuras de acción, peluches e instrumentos. Makro asegura que esta línea por sí sola responde a una parte importante de la demanda navideña.

Vehículos eléctricos para niños en promoción

Los vehículos eléctricos y triciclos Prinsel, siempre entre los preferidos para regalos de alto impacto, bajan hasta 35% en precio; una rebaja pensada para quienes buscan movilidad segura sin desbordar el presupuesto.

Además, varias marcas icónicas de la juguetería —Toy Logic, Hot Wheels, Nenuco, Disney, Play-Doh, Bratz, entre otras— entran con un 30% de descuento, con opciones que van desde robots y plastilinas hasta juegos de mesa y sets creativos.

Para los niños más grandes, Makro destinó una franja de artículos deportivos y recreativos de Ronda y Qmax, con descuentos de hasta 30% en patines, balones, rompecabezas y accesorios que suelen tener gran rotación.

Aunque esta ofensiva de precios dura solo una semana, la compañía aseguró que seguirá moviendo actividades y promociones durante toda la temporada de fin de año.

Las ofertas aplican en las 21 tiendas del país y también en la tienda virtual, donde los clientes pueden comprar, recoger en punto o pedir a domicilio en ciudades seleccionadas.

