La cadena de hipermercados Jumbo Colombia puso en marcha una estrategia de promociones para diferentes segmentos de consumidores con su campaña “72 horas”, la cual va hasta el 15 de noviembre. Atravesando tanto el sector tecnológico como el mercado de productos de la canasta básica, esta iniciativa se presentó tanto en línea como en tiendas físicas, estrategia que busca consolidar la presencia de Jumbo en diferentes canales de distribución.

La campaña de descuentos se dividió en dos áreas, promoción de tecnología y promoción de supermercado, según se explicó en su sitio web oficial. En materia tecnológica, las ofertas apuntaban a atraer a consumidores con presupuestos variados.

La nevera No Frost 313L Brutos Inox Mabe – RMA313FXCU4, por ejemplo, se ofrecía con un impresionante descuento del 40 %, pasando de 2’621.900 pesos a 1’579.728 pesos. Otra oferta a destacar era Televisor Samsung 50” QLED 4K Smart TV, el cual se encontraba reducido de 3’299.900 a 1.799.900 pesos con el 52 % de descuento.

Jumbo instó a los compradores a actuar rápidamente, ya que las ofertas estaban limitadas solo a 30 unidades por referencia. Además, la empresa facilitó la adquisición de estos productos a través de un sistema de financiamiento en tres cuotas sin intereses y envío gratuito para compras hechas en Bogotá.

Sin embargo, todas estas ofertas estaban sujetas a ciertas restricciones y condiciones de temporalidad. La campaña duraría hasta el 15 de noviembre o hasta agotar existencias, y existían límites en la cantidad de productos que cada cliente podía comprar. Cada oferta se limitaba a una cierta cantidad de unidades por referencia, buscando evitar la concentración de compras y distribuir más equitativamente el inventario.

