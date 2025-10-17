La temporada de compras en línea se enciende con el ‘Hot Sale’, un evento que va desde el pasado 16 y hasta el próximo 20 de octubre, diversas marcas y plataformas minoristas participan con descuentos que buscan reactivar el comercio electrónico. Cadenas de moda de renombre mundial como H&M y Falabella, así como gigantes de la indumentaria deportiva como Adidas, se han sumado a la iniciativa, atrayendo a miles de compradores con ofertas agresivas en una amplia gama de productos.

La principal atracción de esta jornada es la profundidad de sus rebajas. Los consumidores pueden encontrar descuentos que, en ciertos artículos seleccionados, alcanzan hasta el 80%. Esta cifra posiciona el evento como una de las mejores oportunidades del año para adquirir ropa, calzado, accesorios y más a precios significativamente reducidos. Es una ventana de tiempo limitada, lo que añade un factor de urgencia para aprovechar las promociones antes de que las existencias se agoten.

Si bien H&M, Falabella y Adidas son los protagonistas en el ámbito de la moda, la campaña agrupa a numerosos ‘retailers’ de diversas categorías, incluyendo tecnología, hogar, belleza, viajes, entre otros. Estas son algunas de las rebajas más destacadas:

Descuentos H&M

Vestido de tejido con cuello alto: 98.100 pesos.

Chaleco en punto: 67.410 pesos.

Chaleco acolchado: 134.910 pesos.

Gabardina: 314.910 pesos.

Descuentos Falabella

Camiseta hombre (La Martina): 89.900 pesos.

Camiseta hombre (Mossimo): 55.791 pesos.

Chaqueta invierno: 64.900 pesos.

Jean hombre: 82.900 pesos.

Descuentos Adidas en Falabella

Tenis Running Ultra Energy: 149.900 pesos.

Tenis Moda Park St 2.0: 179.900 pesos.

Tenis para hombre Moda Advantage 2.0: 203.900 pesos.

Guayos hombre F50 League Fg/Mg: 299.900 pesos.

¿Qué es el ‘Hot Sale’?

El ‘Hot Sale’ es uno de los eventos de comercio electrónico más grandes y esperados del año en varios países de Latinoamérica, incluyendo México, Colombia y Argentina. Se trata de una campaña de ventas ‘online’ que congrega a cientos de empresas y marcas que ofrecen descuentos y promociones exclusivas en una amplia variedad de productos y servicios por un tiempo limitado.

Esta iniciativa surgió con el objetivo principal de impulsar el uso del ‘e-commerce’ y fomentar el desarrollo de la economía digital en la región, siendo gestionada por organizaciones clave como la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) o la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), dependiendo del país.

