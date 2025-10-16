En medio de la tendencia de encontrar nuevos sitios para probar cosas diferentes, uno de los nombres que más ha sacado la mano ha sido Cooking 3rothers, un local de postres en el que su especialidad es el rollo de canela y por eso se ha dado a conocer de forma tan contundente.

Este sitio, que ya tiene cuatro puntos físicos, ha ganado una gran fuerza gracias a la aplicación de domicilios Rappi, pero ahora está viviendo un calvario por culpa de los delincuentes.

Por medio de las historias de sus redes sociales, esta cafetería advirtió de una situación que está ocurriendo y es bastante grave, ya que están robando a muchos clientes y usan el nombre de la empresa para conseguir el objetivo.

Resulta que cuando una persona hace un pedido por Rappi a este local, después de unos minutos recibe una llamada que supuestamente es del restaurante o de la aplicación, en la que le dicen que el pedido no ha podido ser completado y por eso piden los datos personales de las personas.

Al entregarlos, los delincuentes entran a la cuenta del cliente y comienzan a pedir muchas cosas y ahí es que se hace efectivo el robo, una situación que tiene muy preocupados a los dueños del local y de la aplicación en sí.

Este fue el comunicado de la cafetería:

“Estén tranquilos de que siempre que hacen sus pedidos por Rappi ni la aplicación ni nosotros los tiene por qué llamar. Esos pedidos nos entran directamente a nosotros a la tienda, pueden tener cualquier certeza de que no va a haber ningún tipo de problema y que también pueden hacer pedidos por otras opciones”, dijo uno de los dueños de la cafetería.

Así las cosas, tenga en cuenta que cuando pida algo por la aplicación, nadie lo llamará a pedirle sus datos personales, así que cuando pase tenga la certeza que va a ser por una estafa y por eso debe colgar de inmediato.

Igual, si tiene alguna duda, lo mejor es escribir directamente al centro de servicio para solucionar cualquier problema que tenga.

