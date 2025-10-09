El enfrentamiento entre Frisby Colombia y Frisby España escaló con fuerza luego de la contundente respuesta de Charles Dupontt, representante de la marca registrada en Bilbao, esto, al conocerse las acciones legales que la cadena colombiana adelanta en Europa.

Mientras Frisby Colombia informó que interpuso cuatro demandas —entre ellas por infracción de derechos de propiedad intelectual y competencia desleal ante la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO)—, Dupontt reaccionó con un mensaje desafiante en el que aseguró que la operación española seguirá adelante pese a las presiones desde Colombia.

“Sí, o sí, vamos a abrir en diciembre. Somos los únicos dueños de la marca Frisby en la Unión Europea y estamos armando una apertura histórica”, afirmó el empresario.

Dupontt también arremetió contra lo que calificó como una campaña de desprestigio desde Latinoamérica, al asegurar que la compañía que lidera mantiene una posición legal sólida en el bloque europeo.

“No nos importa la campaña de odio, la campaña de propaganda. Estamos en una posición legal muy fuerte, y eso no cambiará con la propaganda desde Colombia”, añadió el representante de Frisby España.

#MUNDO | El representante de Frisby España, Charles Dupont, dio respuesta a las acciones legales que adelanta la empresa colombiana para defender sus derechos marcarios y advierte que “no me importa la campaña de propaganda”. Asegura que abrirán “sí o sí” en diciembre. “Somos… pic.twitter.com/BYqSrc70oO — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 9, 2025

Qué pasa con Frisby en España

El choque entre ambas firmas se intensifica mientras la EUIPO evalúa la solicitud de anulación de la marca registrada en Europa, presentada por la compañía colombiana, que busca frenar el uso del nombre ‘Frisby’ fuera del país.

Por ahora, Dupontt insiste en que la apertura en diciembre sigue en pie, una declaración que promete mantener viva una de las disputas empresariales más tensas del año entre Europa y Colombia.

