Allianz Colombia está brindando trabajo híbrido en diversas ciudades. Esta modalidad, que combina el trabajo remoto con la asistencia presencial en oficina, no se limita solo a Bogotá y Medellín, sino que también se extiende a ciudades como Manizales. Con esta estrategia, la compañía busca ofrecer una mayor flexibilidad y calidad de vida a sus colaboradores, permitiéndoles equilibrar sus responsabilidades profesionales con sus necesidades personales y geográficas. Este enfoque moderno del empleo busca atraer y retener el talento más calificado de la nación.

La búsqueda de talento se centra en tres áreas principales. En primer lugar, se requieren profesionales con experiencia en áreas administrativas, cruciales para la gestión interna y operativa de la compañía. En segundo lugar, se necesitan expertos en el área comercial, encargados de fortalecer la relación con clientes y expandir la presencia de la marca en el mercado. Finalmente, hay una demanda significativa de especialistas en estadísticas y análisis de datos, quienes juegan un papel vital en la evaluación de riesgos y la toma de decisiones estratégicas.

Al abrir sus convocatorias a profesionales en múltiples ciudades, Allianz no solo amplía su ‘pool’ de candidatos, sino que también contribuye al desarrollo económico y profesional en regiones distintas a los centros urbanos tradicionales. Estas son las vacantes que están activas paras ser tomadas, de acuerdo con el perfil de LinkedIn de la compañía :

Director comercial multiproducto

Manizales (tiempo completo, híbrido).

(tiempo completo, híbrido). Responsabilidades : soporte y monitoreo de la estrategia comercial en la regional (reclutar nuevos intermediarios, crecimiento en primas, manteniendo de renovaciones, seguimiento y activación de intermediarios), acompañamiento de las metas, con visitas periódicas a los intermediarios, generación de plan de trabajo estructurado con cada intermediario, entre otras.

: soporte y monitoreo de la estrategia comercial en la regional (reclutar nuevos intermediarios, crecimiento en primas, manteniendo de renovaciones, seguimiento y activación de intermediarios), acompañamiento de las metas, con visitas periódicas a los intermediarios, generación de plan de trabajo estructurado con cada intermediario, entre otras. Requisitos: profesional, contar con 6 años de experiencia en cargos comerciales o técnicos del sector asegurador, conocimiento en seguros, entre otros.

profesional, contar con 6 años de experiencia en cargos comerciales o técnicos del sector asegurador, conocimiento en seguros, entre otros. Salario : confidencial.

: confidencial. Aplique acá.

Especialista de cifras y control

Bogotá (tiempo completo, híbrido).

(tiempo completo, híbrido). Responsabilidades : crear, monitorear y actualizar los ‘KPIs’ junto con los gerentes de cada línea, los cuales deben reflejar la realidad del negocio, identificar acciones de mejorar que permitan agilizar procesos, reduciendo los tiempos de entrega de los informes, por medio de automatización de procesos, y la utilización de herramientas como SAS, generar los diferentes reportes solicitados por el grupo (Alemania) los cuales son alimentados de la data obtenida de la bases de datos y del aplicativo manejado por la compañía, dicha información debe ser real y debe concordar con la información que se maneja de forma local, además debe ser precisa y verdadera y confiable.

: crear, monitorear y actualizar los ‘KPIs’ junto con los gerentes de cada línea, los cuales deben reflejar la realidad del negocio, identificar acciones de mejorar que permitan agilizar procesos, reduciendo los tiempos de entrega de los informes, por medio de automatización de procesos, y la utilización de herramientas como SAS, generar los diferentes reportes solicitados por el grupo (Alemania) los cuales son alimentados de la data obtenida de la bases de datos y del aplicativo manejado por la compañía, dicha información debe ser real y debe concordar con la información que se maneja de forma local, además debe ser precisa y verdadera y confiable. Requisitos: profesional en administración de empresas, ingeniería industrial o carreras afines, debe contar con más de 5 años de experiencia relacionado con el rol, experiencia laboral en manejo y control de ‘KPIs’ y nivel de inglés intermedio.

profesional en administración de empresas, ingeniería industrial o carreras afines, debe contar con más de 5 años de experiencia relacionado con el rol, experiencia laboral en manejo y control de ‘KPIs’ y nivel de inglés intermedio. Salario : confidencial.

: confidencial. Aplique acá.

Director de compliance

Bogotá (tiempo completo, híbrido).

(tiempo completo, híbrido). Responsabilidades : asumir la posición de oficial de cumplimiento suplente ante la Superintendencia Financiera de Colombia y Superintendencia de Sociedades velando por el cumplimiento de los elementos que componen la normatividad de SARLAFT y SAGRILAFT, adaptar las normas corporativas de grupo relacionadas con los programas de ‘compliance’ a la operación de la compañía, de acuerdo con los procedimientos locales y el marco legal colombiano, a fin de garantizar la correcta aplicación de los programas de ‘compliance’.

: asumir la posición de oficial de cumplimiento suplente ante la Superintendencia Financiera de Colombia y Superintendencia de Sociedades velando por el cumplimiento de los elementos que componen la normatividad de SARLAFT y SAGRILAFT, adaptar las normas corporativas de grupo relacionadas con los programas de ‘compliance’ a la operación de la compañía, de acuerdo con los procedimientos locales y el marco legal colombiano, a fin de garantizar la correcta aplicación de los programas de ‘compliance’. Requisitos: profesional en derecho, ingeniería industrial, economía, administración o carreras afines, mínimo 5 años de experiencia en el área de ‘compliance’, experiencia como oficial de cumplimiento principal o suplente ante el regulador, conocimiento en normas relacionadas con el sistema de administración de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, sanciones económicas, FATCA y CRS.

profesional en derecho, ingeniería industrial, economía, administración o carreras afines, mínimo 5 años de experiencia en el área de ‘compliance’, experiencia como oficial de cumplimiento principal o suplente ante el regulador, conocimiento en normas relacionadas con el sistema de administración de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, sanciones económicas, FATCA y CRS. Salario : confidencial.

: confidencial. Aplique acá.

Profesional senior de actuaría

Bogotá (tiempo completo, híbrido).

(tiempo completo, híbrido). Responsabilidades : definir los procedimientos de extracción y depuración de datos para la elaboración (y/o rediseño) de los reportes requeridos para analizar el comportamiento de siniestralidad y la exposición suscrita en los diferentes portafolios a su cargo, proporcionar un análisis mensual de las principales variaciones (frente al plan y/o siniestralidad ‘ultimate’ esperada), así como plantear el nivel de siniestralidad a contabilizar (envío de notas reservas IBNR de los ramos a su cargo).

: definir los procedimientos de extracción y depuración de datos para la elaboración (y/o rediseño) de los reportes requeridos para analizar el comportamiento de siniestralidad y la exposición suscrita en los diferentes portafolios a su cargo, proporcionar un análisis mensual de las principales variaciones (frente al plan y/o siniestralidad ‘ultimate’ esperada), así como plantear el nivel de siniestralidad a contabilizar (envío de notas reservas IBNR de los ramos a su cargo). Requisitos: p rofesional en matemáticas, estadística, economía, o ingeniería deseable postgrado en actuaría, contar con 4 años de experiencia en actuaria de las cuales al menos, 3 sean en reservas, nivel de inglés avanzado, entre otros.

rofesional en matemáticas, estadística, economía, o ingeniería deseable postgrado en actuaría, contar con 4 años de experiencia en actuaria de las cuales al menos, 3 sean en reservas, nivel de inglés avanzado, entre otros. Salario : confidencial.

: confidencial. Aplique acá.

¿Cuál es el origen de Allianz Seguros?

El origen de la multinacional Allianz se remonta a la Alemania de finales del siglo XIX. Fundada en Múnich en 1890 por Carl von Thieme y Wilhelm von Finck, la compañía se estableció con la misión de ofrecer servicios de seguros. Desde sus inicios, mostró una visión global: apenas tres años después, en 1893, inauguró su primera sucursal extranjera en Londres, sentando las bases de lo que hoy es uno de los grupos aseguradores y proveedores de servicios financieros más grandes a nivel mundial.

Su solidez financiera fue puesta a prueba y demostrada tempranamente al hacer frente a indemnizaciones por catástrofes históricas como el devastador terremoto de San Francisco de 1906 y el hundimiento del transatlántico Titanic en 1912.

