Las ofertas laborales en Colombia son de amplio interés por la puerta que se les abre a quienes tienen la aspiración de mejorar su calidad de vida por medio de un empleo que tenga las cualidades buscadas.

Lo cierto es que no pasa desapercibida una posibilidad para quienes no cuentan con estudios universitarios y quieran entrar en un proceso dentro de una empresa de la talla de Claro.

Precisamente, esa compañía explicó cómo es el camino para aquellos que cuentan con el bachillerato y, a pesar de no contar con trayectoria laboral, buscan capacitarse y recibir ingresos en el camino.

¿Dónde conseguir trabajo bachilleres sin experiencia en Colombia?

Claro lanzó una convocatoria para bachilleres sin experiencia que deseen estudiar un técnico laboral en Mercadeo y Ventas. Desde el primer día de clases, los seleccionados contarán con un contrato de aprendizaje a término fijo.

La empresa indicó que durante la etapa lectiva las personas que hagan parte del proceso recibirán el 75 % del salario mínimo, y en la productiva el 100 %, además de beneficios no indicados específicamente en el anuncio.

“La compañía busca talentos interesados en iniciar o fortalecer su experiencia

laboral, ofreciendo acompañamiento y herramientas para su crecimiento.

Aprendices en Mercadeo y Ventas”, indicó en su comunicado.

El texto indicó que la convocatoria cuenta con 30 vacantes disponibles y las personas que estén interesadas en aplicar pueden entrar al portal de empleos Magneto 365, con el aviso de “Estudia un técnico en administración comercial y haz tus practicas en Claro”.

La empresa que tiene amplia ocupación a nivel nacional no especificó en qué lugares de Colombia es posible presentarse para quienes se animen a hacer parte de este proceso de aprendizaje con oportunidad laboral dentro de la reconocida empresa.

Aparte de esta posibilidad para personas que no tengan ninguna experiencia laboral y cuenten con sus estudios de bachillerato en el país, hay otros cargos que quedaron sobre la mesa para los interesados.

¿Qué ofertas de empleo tiene Claro en la actualidad?

El comunicado abrió paso para los siguientes puestos dentro de sus ofertas de empleo actuales, los cuales también es posible encontrar en el portal de Magneto 365 para quienes busquen aplicar:

Analista en Planeación Financiera: se requiere profesional con especialización en Finanzas y más de dos años de experiencia en seguimiento y control presupuestal, análisis de gastos y costos, y elaboración de proyecciones financieras mediante herramientas de analítica de datos. Tipo de contrato a término indefinido. Una vacante.

se requiere profesional con especialización en Finanzas y más de dos años de experiencia en seguimiento y control presupuestal, análisis de gastos y costos, y elaboración de proyecciones financieras mediante herramientas de analítica de datos. Tipo de contrato a término indefinido. Una vacante. Supervisor/a Prepago II: profesional con más de dos años de experiencia liderando equipos de ventas en canal tradicional y/o distribución. Tipo de contrato a Término indefinido. Una vacante.

Estos fueron los dos cargos que quedaron disponibles por parte de la reconocida empresa de telecomunicaciones en el comunicado en cuestión en medio de una convocatoria que no pasa desapercibida en el país.

¿Dónde hay oficinas de Claro en Colombia?

Claro tiene presencia con oficinas físicas, centros de atención y ventas (CAV) en múltiples localidades de Colombia, es decir, es posible encontrar una sede en casi cualquier ciudad importante del país.

Por ejemplo, en Bogotá existe la Plaza Claro, ubicada en la Carrera 68A con 24B‑10, que funciona como uno de sus edificios administrativos más reconocidos. En Cali, Claro también mantiene varias sucursales; por ejemplo, en direcciones como la Avenida Estación y en la Calle 13.

Otras ciudades como Cúcuta, Barranquilla, Cartagena, Medellín, Ibagué, Pereira y Manizales también cuentan con oficinas de Claro o puntos de atención.

De hecho, Claro reporta que tiene más de 113 Centros de Atención y Ventas en todo el país, además de cientos de distribuidores autorizados, centros de ventas y espacios dentro de centros comerciales.

Además, 30 de sus CAV están habilitados con servicio de interpretación en lengua de señas en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Santa Marta, Valledupar, Pereira, Neiva, Villavicencio, Cartagena y Barranquilla, buscando mayor inclusión.

