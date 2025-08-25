DirecTV Colombia anunció oficialmente el lanzamiento de DirecTV Móvil, su nuevo servicio de telefonía celular con cobertura nacional, soportado en redes 4G y 5G. El servicio llega al país gracias a una alianza con Tigo, bajo el modelo de operador móvil virtual (MVNO), lo que le permitirá a DirecTV ofrecer planes móviles de alta calidad con activación sencilla, cobertura nacional y beneficios diferenciales.

“Con DirecTV Móvil damos un paso más en nuestra estrategia de diversificación y cercanía con el cliente. Queremos ser ese aliado que acompaña a los colombianos no solo en su entretenimiento, sino también en su conectividad diaria. Este es un paso clave en la evolución de nuestra marca en el país”, aseguró Alejandro Nigro, Country Manager de DirecTV Colombia.

Planes de celular de DirecTV

La compañía ofrecerá tres planes mensuales prepagos con modalidad de cuenta controlada, adaptados a distintos estilos de vida: 55 GB por $39.900, 110 GB por 59.900 pesos y 150 GB por 99.900 pesos. Todos incluyen minutos y SMS nacionales ilimitados, redes sociales ilimitadas (WhatsApp, Facebook e Instagram), cobertura en redes 4G y 5G según disponibilidad y vigencia de 30 días.

Además, los usuarios podrán activar su línea en pocos minutos, mantener su número actual mediante portabilidad y realizar pagos de manera rápida y segura a través de plataformas como Nequi, Daviplata y PSE, entre otras.

¿Qué planes tienen Claro y Movistar?

Claro cuenta con planes postpago sin permanencia que van desde 60 GB por $44.900 al mes hasta planes con datos ilimitados por alrededor de $99.900 a $125.900, algunos incluyendo suscripciones como Netflix Básico o acceso a Claro Video, Drive y Música.

Por su parte, Movistar presenta planes pospago competitivos sin permanencia, con ofertas iniciales como 60 GB por aproximadamente $22.995 o 90 GB por $27.495 durante los primeros meses, luego de los cuales los precios suben a $45.990 y $54.990 respectivamente. También tiene opciones ilimitadas desde $71.991, y planes con roaming internacional por alrededor de $104.990

