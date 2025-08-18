Recibir dinero falso sigue siendo uno de los riesgos más comunes en Colombia, pero con el celular es posible detectar billetes falsos de manera rápida y sencilla. Desde usar la cámara del dispositivo hasta instalar aplicaciones especializadas, estas son las herramientas más prácticas para evitar fraudes.

Cómo identificar billetes falsos en Colombia usando solo el celular

Una forma básica de verificar un billete es utilizar la cámara del celular en modo macro. Al hacer zoom, se pueden observar elementos como microimpresiones, texturas y relieves que solo tienen los billetes verdaderos.

En los falsos, estos detalles suelen aparecer borrosos, mal definidos o sin profundidad, lo que los delata de inmediato.

Aplicaciones para detectar billetes falsos

Existen varias ‘apps’ que ayudan a validar billetes. Aunque no sustituyen un proceso oficial, son un apoyo rápido y accesible para quienes no conocen todos los signos de autenticidad. Estas aplicaciones escanean los billetes con la cámara y reconocen elementos como hologramas, tintas que cambian de color y patrones de seguridad.

La aplicación Cash Reader es una de las más usadas en el mundo. Fue diseñada principalmente para personas ciegas o con baja visión y reconoce billetes de más de 100 monedas.

Con solo apuntar la cámara, la ‘app’ indica el valor del billete en voz alta o mediante vibraciones. Funciona sin conexión a internet y es totalmente accesible, con textos grandes, alto contraste y compatibilidad con lectores de pantalla como VoiceOver (iOS) y TalkBack (Android).

Otra opción es MCT Money Reader, disponible para Android. Reconoce billetes en menos de un segundo, incluso en lugares con poca luz gracias al flash del celular. Soporta monedas como el peso colombiano, dólar, euro, yen y peso mexicano, entre muchas más.

Además, permite contar el monto total de los billetes escaneados y ofrece soporte en múltiples idiomas, lo que la hace útil tanto para personas con discapacidad visual como para cualquier usuario que quiera asegurarse de no recibir dinero falso.

Billetes colombianos que ya no se van a recibir

Desde 2016, el Banco de la República implementó un proceso de estandarización en el tamaño de los billetes en Colombia con el fin de mejorar la calidad del circulante y garantizar transacciones más rápidas y seguras. Cada denominación tiene medidas específicas que permiten diferenciar los billetes auténticos de los falsos y facilitan la labor de verificación en entidades financieras y comercios.

Además de la estandarización, el Emisor puso en marcha una política que limita el uso de billetes deteriorados en supermercados, cajeros automáticos y otros puntos de venta. Cadenas de supermercados ya no aceptarán billetes de 10.000, 20.000, 50.000 y 100.000 pesos que estén rotos, manchados o demasiado arrugados, medida que también se extenderá a cualquier billete en mal estado para evitar problemas en el sistema financiero.

La Resolución Externa 2 de 2024 establece que, desde el 22 de marzo de 2025, bancos y entidades financieras estarán obligados a cambiar sin costo billetes deteriorados, incluso habilitando canales electrónicos para el proceso. “Buscamos garantizar la calidad del efectivo, facilitando su aceptación y procesamiento correcto durante las transacciones”, señaló un vocero del Banco de la República, destacando el impacto positivo que tendrá en consumidores y comercios.

