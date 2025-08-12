En Colombia se ha detectado un nuevo serial de billetes falsos de 100.000 pesos, identificado como AB61104080, que se suma a otros previamente reportados: AE68417396 y AJ77938917.

Estos casos han generado preocupación, pues algunos ejemplares lograron pasar pruebas sencillas con marcadores y solo fueron descubiertos mediante luz ultravioleta, detalló Noticias Caracol.

(Vea también: El billete colombiano que podría solucionarle la vida: se lo comprarían en $ 13 millones).

La falsificación de billetes de alta denominación, aunque enfrenta las avanzadas medidas de seguridad del Banco de la República, sigue ocurriendo y afecta a comerciantes, usuarios y autoridades. Cada billete legítimo debe tener un número de serie único, por lo que encontrar varios con el mismo es señal de fraude.

Lee También

El Banco recomienda cinco pasos para verificar la autenticidad: mirar los colores y nitidez, tocar el relieve, levantar para ver marca de agua e hilo de seguridad, girar para notar cambios de color y efectos ópticos, y comprobar microtextos y fibras fluorescentes.

El Banco de la República también ha desmentido la existencia de supuestos “billetes G5” que supuestamente eran indetectables.

Si se recibe un billete falso, no debe circularse; lo aconsejable es entregarlo al Banco de la República o a la Policía, añadió ese medio.

Detectarlos y denunciarlos permite rastrear su origen y prevenir su distribución, protegiendo tanto a las personas como a la economía nacional, concluyó ese noticiero.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.