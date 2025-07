El Banco de la República tiene como objetivo principal mejorar la calidad del billete circulante, buscando que las transacciones sean más rápidas y sin contratiempos.

Por esta razón, desde 2016, la entidad implementó un proceso de estandarización en el tamaño de los billetes en Colombia, según recogió Semana.

Esta es una de las características que permite definir si un billete es falso o no. De acuerdo con el citado medio, cuando un billete no cumple con las dimensiones establecidas por Banred, ya no es dinero legal.

Lo anterior tiene que ver con los sistemas de verificación, tanto del emisor como de entidades financieras, que cuentan con dispositivos especiales que detectan cuando no tiene el adecuado tamaño.

¿Cuál es el tamaño correcta para cada billete, según su denominación?

De acuerdo con la citada entidad las medidas especificas varían de acuerdo a a las 6 denominaciones que existen actualmente:

El billete de 2.000 pesos cuenta con unas dimensiones de 66 mm de alto y 128 mm de ancho .

cuenta con unas dimensiones de y . El billete de 5.000 pesos mide 66 mm de alto por 133 mm de ancho .

mide por . El billete de 10.000 pesos presenta un tamaño de 66 mm de alto y 138 mm de ancho .

presenta un tamaño de y . El billete de 20.000 pesos posee unas medidas de 66 mm de alto por 143 mm de ancho .

posee unas medidas de por . El billete de 50.000 pesos tiene una altura de 66 mm y un ancho de 148 mm .

tiene una altura de y un ancho de . El billete de 100.000 pesos mide 66 mm de alto y 153 mm de ancho .

mide y .

Billetes deteriorados ya no se aceptaran para pagos en Colombia

Además, se aplicará una política que regula la utilización de billetes maltratados o en mal estado en los puntos de venta, tales como supermercados y cajeros automáticos.

A raíz de esta medida, las cadenas de supermercados importantes a nivel nacional, como D1, dejarán de aceptar billetes de $10,000, $20,000, $50,000 y $100,000 que presenten señales de deterioro, tales como manchas, roturas, dobleces excesivos o que dificulten su normal uso.

No solo será aplicable a estas denominaciones específicas, sino también a todo billete que muestre síntomas de desgaste notorios. Este cambio se desencadena frente a la necesidad de reducir contratiempos relacionados con la utilización de billetes en condiciones deplorables, que pueden generar rechazos en los cajeros automáticos y complicaciones en los puntos de venta.

“Buscamos garantizar la calidad del efectivo, facilitando su aceptación y procesamiento correcto durante las transacciones”, expresó un vocero del Banco de la República entrevistado por El Espectador.

Del mismo modo, se estableció en la Resolución Externa 2 de 2024 que, a partir del 22 de marzo de 2025, los bancos y entidades financieras estarán obligados a realizar sin costo alguno el cambio de billetes deteriorados o en mal estado. La normativa busca garantizar la circulación de billetes y monedas en buen estado sin que los usuarios tengan que pasar por cargos extras por el cambio.

“Este servicio deberá estar disponible a nivel nacional y se habilitarán canales electrónicos para facilitar el proceso”, se informó desde la entidad, evidenciando un compromiso con la eficiencia y continuidad del circulante en el país.

Este cambio tiene notables implicancias tanto para los consumidores como para los comercios. Por un lado, los consumidores deberán tener en cuenta la condición física de los billetes que usan, corriendo el riesgo de que se los rechacen si su estado no es óptimo. En otra línea, los comercios deberán evitar recibir billetes en mal estado para evitar retrasos o inconvenientes en las transacciones.

