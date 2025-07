A propósito de una aclaración con los billetes de 100.000 pesos, una de las grandes figuras en el sector bancario aclaró la forma en la que lleva a cabo el manejo diario de su dinero.

En medio de las dudas que tienen algunos por elegir entre el uso de mecanismos digitales o no para sus pagos y demás gastos, la mujer que lidera uno de los grandes emporios de Colombia se abrió sobre el tema.

María Lorena Gutiérrez, presidenta de Grupo Aval, sorprendió al contar que prefiere el uso de billetera digital, en lugar de contar con demasiado efectivo en el manejo de su dinero personal a diario.

Lo llamativo es que la empresaria se refirió al tema en medio de una conversación con la periodista colombiana Alina Camacho Hauad, que antes le soltó un particular pedido.

“Muéstreme su billetera”, solicitó la reportera en video que publicó en su cuenta personal de Linkedin, a lo que la sucesora de Luis Carlos Sarmiento en la dirección de Aval aclaró que no la cargaba con ella en ese momento y respondió a la antes mencionada predilección por las billeteras digitales.

Cabe recordar que ese banco tiene a Dale! como alternativa para competirles a otros grandes como Nequi y Daviplata en el uso del dinero de manera digitalizada para gastos del diario vivir.

Eso sí, no pasó desapercibida la particular petición que llevó a una revelación sobre el manejo de las finanzas personales de la empresaria, que quedó registrado en la publicación en redes sociales.

¿Qué es más seguro entre dinero en efectivo y billetera digital?

Los expertos en ciberseguridad y finanzas tienden a favorecer las billeteras digitales cuando se utilizan con las medidas de seguridad adecuadas. Si bien el efectivo está liberado de ciberataques, es altamente vulnerable al robo o pérdida física sin posibilidad de recuperación.

Las billeteras digitales, con su avanzada tecnología de cifrado, ‘tokenización’ y autenticación biométrica/MFA, ofrecen una mayor protección contra el fraude y el robo de identidad en el entorno digital, y permiten una recuperación de fondos en caso de incidentes.

Sin embargo, la clave está en la responsabilidad del usuario. No utilizar contraseñas fuertes, no activar la autenticación de dos factores, descargar aplicaciones de fuentes no confiables o usar redes wi-fi públicas inseguras anula las ventajas de seguridad de las billeteras digitales. En contraste, para el efectivo, la seguridad depende más de la precaución física y la cantidad que se lleva encima.

Por lo tanto, la mayoría de los expertos sugieren una combinación: usar billeteras digitales para la mayoría de las transacciones por su comodidad y seguridad digital, y llevar una pequeña cantidad de efectivo para emergencias o para comercios que no aceptan pagos digitales.

¿Quién es la presidenta de Grupo Aval en Colombia?

La presidenta de Grupo Aval en Colombia es María Lorena Gutiérrez Botero. Asumió este cargo de gran relevancia en el sector financiero colombiano el primero de abril de 2024, sucediendo a Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez.

María Lorena Gutiérrez es una figura destacada en el ámbito empresarial y político de Colombia. Antes de su actual posición en Grupo Aval, ocupó importantes cargos en el sector público. Fue Ministra de Minas y Energía y, previamente, Ministra Consejera de la Presidencia de la República durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Su experiencia incluye también el rol de Embajadora de Colombia en Alemania.

Su nombramiento al frente de Grupo Aval, uno de los conglomerados financieros más grandes y relevantes del país, la convierte en una de las banqueras más influyentes de Colombia. Su liderazgo ha sido destacado en medios de comunicación por su visión para la transformación del Grupo y su enfoque en el servicio al cliente, especialmente en los bancos que lo conforman (Banco de Bogotá, Banco Popular, Banco AV Villas y Banco de Occidente).

Gutiérrez ha expresado públicamente su optimismo sobre el futuro de Colombia y ha hecho llamados a la confianza y al trabajo conjunto entre el sector público y privado para impulsar la economía y el desarrollo del país. También ha abordado temas como la reactivación económica, la reducción de la pobreza extrema y la importancia de la inversión.

Aunque Luis Carlos Sarmiento Angulo sigue siendo el fundador y principal accionista de Grupo Aval, y su hijo Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez es el presidente de la Junta Directiva del Grupo Aval, la gestión ejecutiva y la presidencia de la organización recaen en María Lorena Gutiérrez.

