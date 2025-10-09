El conflicto entre Dayana Jaimes y Lily Díaz tomó un capítulo muy particular no solo por la filtración de audios de la pelea que ambas han tenido, sino por la respuesta de una nueva protagonista.

Betsy Liliana González, mamá de Lily, asumió un papel especial en esta historia luego de que le contestó con dureza a la viuda del fallecido cantante Martín Elías en medio de la controversia con la hija de Diomedes Díaz.

Lo cierto es que una empresa acabó, como se dice popularmente “sin querer queriendo”, involucrada en medio de la conversación por una inesperada particularidad que pronto se hizo viral.

¿Por qué es tendencia Copetran en Colombia?

La empresa de transporte Copetran es tendencia en Colombia porque en la dura arremetida de la mujer que fue pareja de Diomedes Díaz mencionó a esa compañía como parte de una referencia en contra de Dayana Jaimes.

La mamá de Lily Díaz se refirió a la imagen del animal (un perro galgo) que aparece como logo de Copetran para compararla de manera peyorativa con la viuda de Martin Elías, como parte de los señalamientos por su vida sentimental.

Betsy Liliana le respondió con dureza a Jaimes, en un mensaje que se viralizó a tal punto que se hizo parte de un escándalo entre los familiares del fallecido ‘Cacique de la Junta’.

Lo llamativo dentro de todo este escenario es que para Copetran se convirtió en un posicionamiento de marca dentro de una discusión que, para ser completamente transparentes, poco o nada tiene que ver con ellos.

Sin embargo, parece interesante conocer un poco más acerca de una compañía que después de varias décadas aparece, hasta de manera sorpresiva, en un lío de faldas que se hizo público entre celebridades locales.

¿Quién es dueño de Copetran en Colombia?

Copetran no es una empresa con un único dueño en el sentido de una acción privada de una persona o un grupo empresarial tradicional, sino que es una cooperativa, llamada Cooperativa Santandereana de Transportadores Limitada (Copetran).

Fue fundada oficialmente el 22 de septiembre de 1942 tras la unión de varias empresas de transporte en Santander, como Flota del Fonce, Flota Comuneros y Transporte Unión Santander.

Su objeto social es ofrecer servicios de transporte de pasajeros, carga, turismo y otros servicios especiales dentro de una estructura cooperativa donde los asociados tienen participación.

Según la información oficial de Copetrán, la empresa forma parte del sector solidario, lo que significa que los dueños son los socios asociados, quienes tienen derechos sobre la cooperativa, participan en su gobierno interno y dependen de los estatutos y reglamentos de la cooperativa para el manejo de la propiedad y las decisiones.

El representante legal de Copetrán, a abril de 2024, es Wilson Arismendi García, quien actúa en nombre de la cooperativa en asuntos jurídicos y administrativos. No obstante, esto no lo hace dueño único, porque la propiedad cooperativa implica múltiples asociados que comparten la titularidad institucional.

¿Qué pasó entre Dayana Jaimes y Lily Díaz, hija de Diomedes Díaz?

Entre Dayana Jaimes y Lily Díaz, hija de Diomedes Díaz, se desató una fuerte controversia pública a comienzos de 2025 que involucró acusaciones de infidelidad, filtraciones de imágenes, audios polémicos y enfrentamientos virtuales.

La raíz del conflicto fue una fotografía que empezó a circular en redes sociales, en la que supuestamente aparece Dayana Jaimes besándose con Evelio Escorcia, esposo de Lily Díaz. Esta imagen causó especulaciones de que habría una relación sentimental entre Jaimes y Escorcia, lo que provocó gran repercusión mediática.

Dayana Jaimes rechazó rotundamente tener una relación con el esposo de Lily, sostuvo que no se ha entrometido en ningún matrimonio y dijo que ciertos audios e imágenes han sido editados o sacados de contexto. Además expresó que siente que se ha vulnerado su privacidad y la seguridad de su familia.

Por su parte, Lily Díaz, quien estaba embarazada de mellizos, compartió mensajes en redes sociales interpretados por muchos como indirectas hacia Jaimes, enfatizando valores como la honestidad, la crianza que recibió de sus padres, y la importancia del respeto. Incluso, mostró audios por parte de la viuda de Martin Elías con respuestas muy duras.

El conflicto escaló cuando Jaimes radicó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, denunciando la filtración de su número telefónico personal, amenazas y mensajes intimidatorios.

Jaimes también ha dicho que no se arrepiente de lo que haya dicho en los audios, pero que no sacará todos los detalles públicamente, afirmando que la verdad eventualmente saldrá a la luz.

