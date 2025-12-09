La negociación del salario mínimo para 2026 arrancó oficialmente. Mientras las centrales obreras pusieron sobre la mesa un incremento del 16 %, que elevaría el sueldo mensual a $ 1’651.260 (sin auxilio de transporte), Fenalco reaccionó con dureza y aseguró que esa cifra carece de sustento técnico, pone en riesgo el empleo y desconoce por completo la realidad económica del país.

El presidente del gremio de comerciantes, Jaime Alberto Cabal, rechazó la propuesta sindical alegando que la discusión ya está marcada por decisiones “populistas y demagógicas” que, según él, podrían terminar imponiéndose desde el Gobierno.

La crítica de Fenalco se centra en que el aumento planteado por los sindicatos supera ampliamente cualquier referencia de inflación, productividad y sostenibilidad laboral. De acuerdo con Cabal, el salario “técnico” para 2026 debería incrementarse en 6,21 %.

TÉCNICAMENTE EL INCREMENTO DEL SALARIO MÍNIMO NO DEBE SUPERAR EL 6,21% CUALQUIER PUNTO ADICIONAL ES YA UNA CONCESIÓN: FENALCO 🔴La propuesta de los gremios colegas que continúan en la mesa de Concertación fue generosa, mientras que la de las Centrales Obreras, como siempre,… pic.twitter.com/MtqT9lfH29 — Fenalco Nacional (@FenalcoNacional) December 9, 2025

Ese porcentaje —dice el dirigente— mantendría el poder adquisitivo real de los trabajadores sin poner en riesgo la generación de empleo ni empujar la informalidad, que ya afecta a más de 13 millones de colombianos.

“Un 16 % es desorbitado y triplica la inflación del presente año. Se trata de una propuesta que, como siempre, carece de sustento técnico y económico”, afirmó el vocero gremial, quien considera que las centrales obreras ignoran las advertencias del Banco de la República sobre presiones inflacionarias y pérdida de competitividad.

Aunque Fenalco se marginó de la negociación, sí respaldó la postura de sus “gremios colegas” —Andi, SAC, Asobancaria y Acopi— que enviaron una carta al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, proponiendo un aumento del 7,21 %.

Esa cifra elevaría el salario mínimo a $ 1’526.134 sin auxilio de transporte en 2026, cerca de $ 102.634 por encima del valor vigente.

Fenalco: aumento del salario mínimo no debería superar el 6,21 %

Para Fenalco, dicha propuesta ya es un esfuerzo considerable: “Es una oferta generosa y supera ampliamente el cálculo técnico. Cualquier porcentaje mayor se apartaría de la racionalidad económica y caería en salidas populistas que comprometerían el empleo y la formalización”, señaló Cabal.

El gremio advirtió que, en el contexto actual, elevar el salario por encima del 7,21 % aumentaría los costos laborales, encarecería las nóminas y podría frenar la recuperación del mercado formal, que viene golpeado por el aumento de la informalidad y la caída del empleo estable.

Las centrales obreras, por su parte, defienden su propuesta como una fórmula indispensable para recuperar el poder de compra perdido durante los años de inflación alta. Su apuesta del 16 % duplica prácticamente la de los empresarios y ha puesto de inmediato la negociación en un punto crítico.

Aunque la mesa de concertación apenas comienza, Fenalco ya anticipa un posible desenlace: “Seguramente el Gobierno terminará imponiendo su deseo populista y demagogo de incrementar en dos dígitos el salario mínimo”, dijo Cabal, señalando que un aumento excesivo desembocaría en más informalidad y menor capacidad de generación de empleo formal.

La tensión se suma a la decisión del mismo gremio de no participar en la mesa, un hecho que complica aún más un consenso que debe alcanzarse antes del 15 de diciembre a las 11:59 p. m.. De no lograrse un acuerdo, el Gobierno tendrá la potestad de fijar el salario por decreto.

La discusión, que desde el inicio muestra posiciones irreconciliables, será determinante para el bolsillo de millones de colombianos en 2026 y para la estabilidad del mercado laboral en un año económico decisivo.

Cuándo anuncian el salario mínimo de 2026

La mesa de concertación está citada nuevamente para este jueves a las 8:00 de la mañana y tendrá tiempo para llegar a un acuerdo hasta el 15 de diciembre a las 11:59 p. m.. Si no hay consenso, el Gobierno podrá fijar el aumento por decreto, como permite la ley.

