Este martes 9 de diciembre se revelaron sus primeras cifras en medio de un panorama laboral frágil, marcado por el aumento de la informalidad y las advertencias del Banco de la República sobre nuevas presiones inflacionarias.

Los gremios empresariales —Andi, SAC, Asobancaria y Acopi— enviaron una carta al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, en la que proponen un incremento del 7,21 % para el salario mínimo del próximo año. De aprobarse esta cifra, el total del salario alcanzaría el $ 1’526.134 (sin auxilio de transporte), lo que representa un aumento cercano a $ 102.634 frente a los valores actuales.

La propuesta empresarial se sustenta en cifras recientes del Dane, que muestran un deterioro creciente en el mercado laboral. Según los datos oficiales, 11 millones de colombianos ganan menos de un salario mínimo, es decir, 1,23 millones más que hace un año.

Además, el número de trabajadores que reciben exactamente un salario mínimo se redujo en 1,3 millones entre 2024 y 2025, mientras que la informalidad creció hasta alcanzar los 13,6 millones de personas.

Ante ese escenario, los gremios advierten que un aumento “por fuera de criterios técnicos” podría frenar la reducción de las tasas de interés del Banco de la República y presionar al alza el costo de productos y servicios. También alertan que un ajuste excesivo afectaría a millones de hogares endeudados con microcréditos, créditos de vivienda, libranzas o tarjetas de crédito.

Sindicatos llegan con una propuesta más alta: 16 % de aumento

En la otra orilla, las centrales obreras revelaron una propuesta mucho más ambiciosa: un aumento del 16 %, que elevaría el salario mínimo a $ 1’651.260 en 2026. Este valor duplica la cifra sugerida por los empresarios y se alinea con la postura sindical de recuperar el poder adquisitivo perdido durante los años de inflación más alta.

Los sindicatos argumentan que el incremento debe reflejar el impacto que ha tenido el costo de vida en los trabajadores y plantean que el ajuste no solo debe empatar la inflación, sino compensar el rezago de años anteriores.

La mesa de concertación, que seguirá sesionando durante los próximos días, está citada nuevamente para el jueves a las 8:00 de la mañana.

La fecha límite para lograr un acuerdo entre empresarios, sindicatos y Gobierno es el 15 de diciembre a las 11:59 p. m. Si no se alcanza una concertación, el Gobierno fijará el salario por decreto, como lo permite la ley.

Sin embargo, la discusión ya comenzó con tensiones visibles. Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, anunció que su gremio no participará en la mesa.

En 2025, el salario mínimo subió 9,54 %, quedando en $ 1’423.500 sin auxilio de transporte. Ese valor será la base sobre la cual se calculará el incremento para 2026, que promete ser uno de los más debatidos de los últimos años.

Con posturas tan distantes —7,21 % vs. 16 %—, la negociación se perfila como una de las más complejas de la última década, con implicaciones directas en el bolsillo de más de 10 millones de trabajadores y en la estabilidad económica del país.

