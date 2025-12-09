El presidente Gustavo Petro denunció que las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ asesinaron a la patrullera mientras estaba de vacaciones con su familia en La Plata, Huila.

Según el mandatario, el ataque fue un “crimen de guerra”, pues ocurrió frente a su hermana y a su hijo de dos años. La patrullera, de 21 años y con dos años de servicio en la Policía, pertenecía a la seccional de inteligencia en Pitalito.

En el momento del ataque se desplazaba en motocicleta llevando a su hijo al colegio. Las autoridades señalaron que el crimen habría sido cometido por integrantes del Bloque Central Isaías Pardo, estructura del Emc que opera en esa zona del departamento.

Hombres armados que se movilizaban en motocicletas llegaron hasta la vivienda donde ella descansaba y la atacaron pese a no estar en servicio.

La Policía inició un plan operativo e investigativo para capturar a los responsables, con equipos especializados de inteligencia y criminalística desplegados en el área rural donde ocurrió el homicidio.

El hecho se suma a una preocupante ola de violencia en el Huila, donde recientemente han ocurrido asesinatos de civiles, ataques a estaciones de Policía y un aumento del desplazamiento forzado.

Según líderes locales, más de 1.200 familias han tenido que abandonar sus tierras en lo corrido del año.

