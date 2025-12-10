Nicolás Maduro anunció el inicio de exportaciones de gas hacia Colombia desde Venezuela y aseguró que entregará una donación a las comunidades ubicadas en la frontera entre ambas naciones.

Según el mandatario, esta medida forma parte de una política de cooperación orientada a beneficiar a la población de la zona limítrofe y a contrarrestar especulaciones sobre precios impulsadas por algunos empresarios.

“El gas, listo para exportar, va en este primer envío directo a las poblaciones de frontera y es una donación que le da el pueblo de Venezuela al pueblo colombiano de la frontera, y así abrimos el camino y le pasamos por encima a los que quieren especular y robar al pueblo”, manifestó el líder del régimen en un discurso difundido en televisión pública y compartido con Caracol Radio.

Para Maduro se trata de un gesto concreto de integración energética y política con Colombia y habló de una visión de cooperación regional a la que denominó la ‘Gran Colombia’.

¿Gobierno Petro confirmó anuncio de Maduro?

Todavía falta la confirmación por parte del Gobierno Petro y Ecopetrol. Asimismo, se espera una aclaración por las repercusiones que tendría a nivel político el hecho de que Colombia reciba ayudas del régimen venezolano.

Esto teniendo en cuenta que la oposición en Colombia no ve con buenos ojos dicho acercamiento comercial y más teniendo en cuenta la posición de Estados Unidos frente al régimen de Maduro.

¿Por qué una invasión de Estados Unidos a Venezuela afectaría a Colombia?

El mandatario señaló que la política antidrogas de Estados Unidos, especialmente durante el gobierno de Donald Trump, ha procovado tensiones internacionales y podría tener como consecuencia “una posible invasión a la República de Venezuela”.