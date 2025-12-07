El mayor Miguel Ángel Acosta Romero, oficial del Ejército Nacional, fue retenido de manera irregular por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) luego de cruzar el puente Simón Bolívar mientras se encontraba de permiso y hacía turismo con su esposa. En un principio señalaron que el uniformado habría sido trasladado a territorio venezolano con destino desconocido.

Los hechos se habrían presentado en la zona limítrofe entre Norte de Santander y el estado Táchira, donde el tránsito de ciudadanos es constante. La detención ocurrió en medio de una aparente confusión mientras Acosta y su familia recorrieron el área fronteriza.

Al respecto, el presidente Gustavo Petro ofreció una explicación sobre lo sucedido. El mandatario afirmó que el mayor Acosta ingresó por error a territorio venezolano acompañado de su esposa e hijos. No obstante, aseguró que la situación fue resuelta y que el oficial ya se encuentra de nuevo en Colombia.

“El mayor Miguel Ángel Acosta por error pasó la frontera a Venezuela con su esposa e hijos, pero fue devuelto al país”, indicó Petro en sus redes sociales.

El mayor Miguel Angel Acosta que por error pasó la frontera a Venezuela con su esposa e hijos, ha sido devuelto a nuestro país. https://t.co/acuVxd7zPK — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 7, 2025

Hasta el momento, no se han entregado más detalles sobre las circunstancias que llevaron al presunto traslado del oficial por parte de la GNB ni sobre el procedimiento adelantado para su devolución. Autoridades colombianas mantienen seguimiento al caso.

