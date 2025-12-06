La declaración que dio origen a uno de los casos más estremecedores del Eje Cafetero comenzó con una frase contundente: “Soy el autor del homicidio del sacerdote Darío Valencia Uribe”.

Con esas palabras, Julián Eduardo Cifuentes Gómez inició su testimonio juramentado ante un tribunal francés, aceptando que fue él quien asesinó al religioso dentro de un vehículo en Pereira el 25 de abril de 2024.

Según relató, tras cometer el crimen lanzó el cuerpo por un abismo en una zona montañosa de Caldas. Revista Semana obtuvo acceso a sus declaraciones, en las que ofreció detalles inquietantes que vinculan al sacerdote con presuntos movimientos de dinero, armas y situaciones de seguridad personal.

La historia comenzó a esclarecerse cuando se reportó la desaparición del padre Valencia Uribe. Las primeras pesquisas del fiscal 04 especializado de Pereira establecieron que el sacerdote salió de la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en el barrio La Elvira, acompañado de Cifuentes Gómez, a bordo de una camioneta.

Las cámaras de seguridad confirmaron luego que el vehículo fue estacionado en una zona céntrica y, posteriormente, abandonado en un parqueadero.

El 27 de abril, el CTI y el Gaula recolectaron evidencias que señalaban a Cifuentes como pieza clave en el caso. De inmediato, un juez autorizó la interceptación de sus comunicaciones.

Sin embargo, antes de que las autoridades lograran ubicarlo, el sospechoso salió del país rumbo a Francia el pasado 28 de abril. Al día siguiente, se emitió una orden de captura en su contra y, con esa información, la Fiscalía gestionó una circular roja de Interpol. Fue detenido al llegar a Europa.

Con su fotografía ya difundida ampliamente por los medios del Eje Cafetero, Cifuentes sabía que cargaba sobre sí todas las sospechas. Una vez en manos de la justicia francesa, decidió contar lo ocurrido. Una comisión de fiscales viajó a París para escucharlo. Antes de ofrecer su testimonio, pidió protección para su familia y expresó su voluntad de ser extraditado, asegurando que quería enfrentar la justicia colombiana.

¿Cómo se dio el crimen del sacerdote Darío Valencia Uribe?

En su relato, explicó que conoció al sacerdote en Apía, un pequeño municipio de Risaralda, y que fue el mismo Valencia Uribe quien lo buscó debido a su relación laboral con un político influyente. Dijo que entre ambos se formó una amistad que con el tiempo se tornó compleja.

Según su versión, el sacerdote manejaba negocios paralelos, hacía movimientos financieros irregulares y mostraba especial interés por las armas. Afirmó también que el religioso confiaba en él para asuntos de seguridad.

El día del crimen, aseguró que llevaba semanas pensando en matarlo, idea que se intensificó cuando el sacerdote le pidió conseguir más armas. Relató que ese 25 de abril, mientras viajaban juntos, le disparó cuatro veces por la espalda, trasladó el cuerpo a la parte trasera del vehículo y luego lo arrojó por un barranco en Belalcázar, Caldas.

Gracias a las coordenadas que entregó desde Francia, el CTI halló ocho días después los restos del sacerdote en la vereda Patio Bonito. El 20 de noviembre, Cifuentes fue extraditado y aceptó los cargos por homicidio, porte ilegal de armas y ocultamiento de pruebas.

El abogado de la Diócesis de Pereira, José Renato Marín Carmona, destacó el trabajo investigativo y señaló que, pese a las afirmaciones del acusado sobre dinero y armas, el móvil del crimen sigue sin estar completamente claro.

